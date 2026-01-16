Morre cadela cearense enviada para buscas de crianças no Maranhão

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) informou nesta sexta-feira (18) que a cadela Iara, enviada para ajudar na busca das crianças desaparecidas no Maranhão, morreu na madrugada desta quinta-feira (15), durante o deslocamento para a operação.

“Iara passou a apresentar sintomas compatíveis com torção gástrica já nas proximidades do destino final da missão. Apesar dos esforços imediatos, a cadela não resistiu e veio a óbito nos braços de seu condutor, o sargento João, companheiro de jornada e de incontáveis operações”, informou a nota da entidade.

A nota de pesar do CBMCE expressou ainda que, de origem inesperada e raça inicialmente desconhecida,Iara rapidamente se destacou pelo temperamento singular, pela dedicação ao trabalho e pela forte conexão com a tropa.

“Ao longo de sua trajetória operacional, participou de cursos fora do estado, integrou grandes operações, a exemplo da atuação em Mossoró, contribuiu diretamente para a localização de vítimas e entrou para a história da corporação ao se tornar a primeira cadela da raça Braco Alemão certificada nacionalmente pela Ligabom na prova de Odor Específico”, afirma ainda a nota.

Veja também Ceará Turista morre afogado ao entrar no mar para salvar as filhas em praia do CE Ceará Ônibus perde controle e derruba muro no bairro Bonsucesso, em Fortaleza Ceará Cearense alcança nota máxima em Matemática no Enem 2025

APOIO CEARENSE

O CBMCE enviou, na quarta-feira (14), uma equipe de agentes, cães treinados e equipamentos para auxiliar nas buscas de duas crianças desaparecidas na cidade de Bacabal, no Maranhão.

O auxílio foi solicitado pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

Na ocasião, foram enviados cinco militares do Ceará, além de quatro cães treinados que possuem Certificação Nacional Ligabom e drones com câmeras térmicas.

DESAPARECIMENTO

Ao todo, três crianças foram declaradas desaparecidas, no dia 4 deste mês, em Bacabal, sendo dois meninos e uma menina. No último dia 7, um dos meninos, Wanderson Kauã, de 8 anos, foi localizado na zona rural de cidade, a cerca de 250 km de São Luís.

Os irmãos Ágata Isabelle, de 5 anos, e Allan Michael, de 4 anos, que estavam junto de Wanderson Kauã, seguem desaparecidos. As buscas pelas crianças continuam.

Wanderson Kauã foi encontrado por um carroceiro, caminhando sozinho em uma estrada vicinal, em povoado vizinho ao que havia desparecido.

O menino foi levado para o Hospital de Bacabal e deve passar por exames. As informações são do portal g1.