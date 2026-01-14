Cães e bombeiros do CE são enviados para ajudar na busca de crianças desaparecidas no Maranhão

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) enviou, nesta quarta-feira (14), uma equipe de agentes, cães treinados e equipamentos para auxiliar nas buscas de duas crianças desaparecidas na cidade de Bacabal, no Maranhão.

O auxílio foi solicitado pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

Na ocasião, foram enviados cinco militares do Ceará, além de quatro cães treinados que possuem Certificação Nacional Ligabom e drones com câmeras térmicas.

ENTENDA

Ao todo, três crianças foram declaradas desaparecidas, no dia 4 deste mês, em Bacabal, sendo dois meninos e uma menina. No último dia 7, um dos meninos, Wanderson Kauã, de 8 anos, foi localizado na zona rural de cidade, a cerca de 250 km de São Luís.

Os irmãos Ágata Isabelle, de 5 anos, e Allan Michael, de 4 anos, que estavam junto de Wanderson Kauã, seguem desaparecidos. As buscas pelas crianças continuam.

Wanderson Kauã foi encontrado por um carroceiro, caminhando sozinho em uma estrada vicinal, em povoado vizinho ao que havia desparecido.

O menino foi levado para o Hospital de Bacabal e deve passar por exames. As informações são do portal g1.

APOIO CEARENSE

Legenda: Bombeiros cearenses e os cães farejadores Clark, Duck, Lara e Dora. Foto: Divulgação/CBMCE.

O comandante-geral adjunto do CBMCE, coronel Wagner Maia, ressaltou a importância da parceria e do envio da equipe.

“O Corpo de Bombeiros tem uma equipe especializada em diversos tipos de buscas de pessoas desaparecidas. Dessa vez, estamos enviando quatro binômios, cães especializados e com certificação específica para essa atividade, além de drones com câmera térmica, o que ajudará na busca das crianças desaparecidas”, disse.

No local, atuarão os cães farejadores Clark, Duck, Lara e Dora, das raças pastor belga, border collie, braco alemão e labrador.