Plano de saúde sem coparticipação traz previsibilidade financeira para quem tem 44+

No início do ano, quando despesas como IPTU, material escolar, impostos e contas acumuladas pressionam o orçamento das famílias, a previsibilidade financeira se torna um fator central, especialmente na área da saúde. Pensando nisso, o plano de saúde Best Senior, que é voltado para pessoas a partir dos 44 anos, destaca uma solução inteligente para começar 2026 com tranquilidade: a modalidade sem coparticipação, que elimina gastos extras a cada consulta ou exame, permitindo um controle financeiro mais claro e seguro.

“A Best Senior escolheu o modelo sem coparticipação porque sabe que, depois dos 44 anos, a saúde passa a ser uma prioridade. Nessa idade é normal fazer mais consultas e exames, e cada cobrança extra acaba pesando no fim do mês. Sem coparticipação, a pessoa sabe exatamente quanto vai pagar, usa o plano com tranquilidade e não leva susto na fatura. Isso ajuda no planejamento da vida e dá mais paz para cuidar da saúde”, destaca Dakson Peixoto, gestor de marketing.

VANTAGENS DO PLANO BEST SENIOR

Além da previsibilidade financeira, o plano oferece acesso a uma rede de atendimento estruturada em Fortaleza e Região Metropolitana. A cobertura inclui unidades da Rede OTO, como OTO Aldeota, OTO Meireles, OTO Santos Dumont, OTO Sul e OTO Caucaia, que concentram consultas, exames, pronto atendimento e hospitais.

Os beneficiários também contam com laboratórios parceiros, entre eles Argos Patologia, Clementino Fraga e OtoLab, além de uma clínica própria da operadora, localizada na Avenida Desembargador Moreira, nº 1940, no bairro Aldeota, em Fortaleza.

Com foco em prevenção, acompanhamento regular e cuidado contínuo, a Best Senior também atende pessoas físicas e jurídicas, ampliando o acesso ao plano para diferentes perfis. “O atendimento é feito com escuta, paciência e respeito. A equipe conversa de forma clara, sem termos difíceis, e está pronta para realmente ajudar”, finaliza.

Serviço

Plano de saúde Best Senior | Ceará

Endereço: Av. Desembargador Moreira, 1940 – Aldeota

Telefone: (85) 4042-3324

Site: https://bestsenior.com.br/ceara

Cotação: https://bestsenior.com.br/cotacao-ceara

Instagram: @bestseniorfortaleza

ANS Nº: 42176-6