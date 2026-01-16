Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ônibus perde controle e derruba muro no bairro Bonsucesso, em Fortaleza

Acidente ocorreu na Avenida Augusto dos Anjos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Parabrisa foi atingindo com impacto.
Legenda: Parabrisa foi atingindo com impacto.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Um ônibus da linha 355 - Siqueira/José Bastos colidiu contra um muro de uma residência, no início da tarde desta sexta-feira (16). Em imagens enviadas ao Diário do Nordeste, é possível observar o eixo do veículo quebrou e danificou um dos pneus

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) informou que o acidente ocorreu na Avenida Augusto dos Anjos, no bairro Parangaba.

Veja também

teaser image
Ceará

Fortaleza e outras capitais têm aumento da tarifa de ônibus em 2026

teaser image
Ceará

Ônibus colide em poste e passageiros deixam veículo por janela em Fortaleza

"As circunstâncias do ocorrido ainda estão sendo apuradas", informou o Sindiônibus. Nenhum passageiro ficou ferido.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foi acionada para prestar apoio no local.

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Pessoa segurando um cartão de vale-transporte azul de uma pochete preta.
Ceará

Como Fortaleza quer mudar transporte e ser 1ª capital a adotar tarifa zero em ônibus

Cidade tem potencialidades que favorecem a política, segundo especialistas.

Theyse Viana
Há 4 minutos
Parabrisa foi atingindo com impacto.
Ceará

Ônibus perde controle e derruba muro no bairro Bonsucesso, em Fortaleza

Acidente ocorreu na Avenida Augusto dos Anjos.

Redação
Há 21 minutos
Uma mulher de capacete rosa e jeans pilota uma motocicleta preta em um curso de treinamento ao ar livre, com cones laranja, linhas amarelas no chão de paralelepípedos, e coqueiros com o mar ao fundo na cidade de Fortaleza.
Ceará

Governo Federal cobra Detran-CE sobre regras da CNH do Brasil e órgão responde; veja novidades

Secretaria exigiu posição do órgão sobre integração de sistemas.

Nicolas Paulino
Há 2 horas
Site do Sisu.
Ceará

Quando abre o Sisu 2026? Veja cronograma

Sistema abre inscrições após divulgação de resultado do Enem. Serão ofertadas 274.876 mil vagas em todo o País.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Estudantes entrando para fazer provas.
Ceará

Resultado do Enem 2025 é divulgado; saiba como conferir

Os candidatos podem acessar a nota da redação e a pontuação em cada área de conhecimento avaliada.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Renderização de projeto arquitetônico com café anexo ao Náutico Atlético Cearense.
Ceará

Veja imagens de como vão ficar os novos café e restaurante do Náutico

O projeto foi aprovado pela Comissão Permanente de Avaliação do Plano Diretor em novembro de 2025.

Gabriela Custódio
16 de Janeiro de 2026
Retrato de Ana Rafaely sorrindo, com cabelos cacheados e usando aparelho. Ela veste uniforme escolar azul e amarelo. Ao fundo, outros estudantes aparecem desfocados em um ambiente amplo.
Ceará

Filha de montador de móveis e auxiliar de serviços gerais é aprovada em Medicina na Uece

Jovem de 18 anos se torna a primeira da família a cursar o Ensino Superior.

Clarice Nascimento
15 de Janeiro de 2026
Círculo colorido similar a arco-íris ao redor do sol, com nuvens ao redor.
Ceará

Halo solar é visto no céu de Fortaleza e do interior do CE; entenda fenômeno

“Arco-íris” circular foi registrado nesta quinta-feira (15).

Theyse Viana
15 de Janeiro de 2026
Profissional de saúde e paciente adolescente caminham de mãos dadas em corredor da ala de psiquiatria infantojuvenil do hospital SOPAI. Murais coloridos decoram as paredes laterais.
Ceará

55 crianças ou adolescentes são internados por mês por causa psiquiátrica em hospital de Fortaleza

Índice acende alerta a sociedade sobre uso excessivo de telas e lacunas na atenção primária.

Clarice Nascimento
15 de Janeiro de 2026
Imagem de dois rapazes jovens, Davi à esquerda e Willyan à direita, um usando uma camiseta cinza e o outro uma camisa escura, ambos exibindo medalhas penduradas no pescoço, em um cenário de casa do interior simples.
Ceará

31 alunos de escolas públicas do CE ganham Ouro em Olimpíada de Matemática

Este foi o 6º melhor resultado do país no exame.

Nicolas Paulino
15 de Janeiro de 2026
Ex-prefeito Sarto e sua mãe.
Ceará

Morre mãe do ex-prefeito José Sarto, Maria Alice, aos 96 anos

O velório de Maria Alice Nogueira de Oliveira acontecerá nesta quinta-feira (15).

Bergson Araujo Costa
14 de Janeiro de 2026
Bombeiros do Ceará.
Ceará

Cães e bombeiros do CE são enviados para ajudar na busca de crianças desaparecidas no Maranhão

Apenas uma das três desaparecidas foi encontrada.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Área de embarque do Aeroporto de Fortaleza.
Ceará

Aeroporto de Fortaleza é notificado pelo Procon por retirar cadeiras da área de desembarque

A Fraport, que administra o terminal de passageiros, tem até cinco dias para justificar tecnicamente a mudança.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Colagem de duas fotos. À esquerda, parte traseira do ônibus e janela quebrada, com pessoas pulando para fora do veículo. À direita, parte dianteira de ônibus danificada após colisão com poste.
Ceará

Ônibus colide em poste e passageiros deixam veículo por janela em Fortaleza

Veículo fazia a linha 315, que faz o trajeto Messejana-Parangaba.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Vista aérea do Rio Jaguaribe, no Ceará, serpenteando por uma paisagem com campos verdes, áreas de cultivo e tanques de aquicultura em suas margens.
Ceará

Como é a operação para impedir que os rios fiquem secos no Ceará?

Companhia mantém quase 2 mil km de água correndo todo ano.

Nicolas Paulino
14 de Janeiro de 2026
Um casal sênior troca um olhar afetuoso à beira-mar, transmitindo cuidado, confiança e bem-estar. A cena reforça a ideia de viver a maturidade com tranquilidade e qualidade de vida.
Ceará

Plano de saúde sem coparticipação traz previsibilidade financeira para quem tem 44+

Modalidade elimina gastos extras a cada consulta ou exame, permitindo um controle financeiro mais claro.

Agência de Conteúdo DN
14 de Janeiro de 2026
Beach Park lança Promoção Residentes do Ceará com ingressos promocionais nas férias
Ceará

Beach Park lança Promoção Residentes do Ceará com ingressos promocionais nas férias

Os ingressos podem ser utilizados até 12 de abril, sendo válidos para as férias escolares de janeiro e datas como Carnaval e Semana Santa

Agência de Conteúdo DN
14 de Janeiro de 2026
Reunião de trabalhadores com o sindicato de classe nos jardins da Reitoria da UFC, em Fortaleza.
Ceará

Zeladores terceirizados da UFC paralisam atividades por atraso de salários e benefícios

A Universidade instaurou processos administrativos para apurar descumprimentos contratuais pelas empresas terceirizadas.

Gabriela Custódio
13 de Janeiro de 2026
Mulher tem cachorros atacados por pitbull e é agredida pelo dono do animal
Ceará

Mulher tem cachorros atacados por pitbull e é agredida pelo dono do animal

Mulher abriu Boletim de Ocorrência após ter mão lesionada.

João Lima Neto
13 de Janeiro de 2026
Página do Sisu.
Ceará

Sisu 2026: veja como consultar vagas no Ceará

Do total de vagas, 14,2 mil serão ofertadas para o estado.

Redação
13 de Janeiro de 2026