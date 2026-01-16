Ônibus perde controle e derruba muro no bairro Bonsucesso, em Fortaleza

Um ônibus da linha 355 - Siqueira/José Bastos colidiu contra um muro de uma residência, no início da tarde desta sexta-feira (16). Em imagens enviadas ao Diário do Nordeste, é possível observar o eixo do veículo quebrou e danificou um dos pneus.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) informou que o acidente ocorreu na Avenida Augusto dos Anjos, no bairro Parangaba.

"As circunstâncias do ocorrido ainda estão sendo apuradas", informou o Sindiônibus. Nenhum passageiro ficou ferido.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foi acionada para prestar apoio no local.