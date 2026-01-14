Ônibus colide em poste e passageiros deixam veículo por janela em Fortaleza

Um ônibus perdeu o controle e se chocou contra um poste de energia na avenida Jornalista Tomaz Coelho, no bairro Mondubim, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (14). O veículo fazia a linha 315, que faz o trajeto Messejana-Parangaba.

Em imagens registradas por testemunhas é possível ver que os passageiros chegaram a quebrar as janelas para sair do veículo às pressas. No vídeo, a fiação apresentava sinais de instabilidade.

Em nota, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) diz ter sido acionada para atender a ocorrência.

Conforme o órgão, o condutor da linha relatou que havia deixado o volante "para destravar a porta dianteira do veículo". Este teria sido o momento que o ônibus se movimentou e acabou colidindo contra o poste.

A AMC também explicou que a faixa exclusiva de ônibus foi bloqueada temporariamente na avenida "para garantir a segurança viária", e que a Enel foi solicitada para realizar os devidos reparos na parte elétrica danificada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve presente no local do acidente. Não houve registro de feridos.