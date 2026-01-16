Turista morre afogado ao entrar no mar para salvar as filhas em praia do CE

Um homem de 45 anos morreu na tarde dessa quinta-feira (15), na praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante, região metropolitana de Fortaleza, ao tentar salvar as filhas de se afogarem no mar. Os bombeiros foram acionados para a ocorrência, mas a vítima já havia sido retirada sem vida da água por moradores locais e encaminhada para a Perícia Forense.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou o óbito e informou, em nota, que a investigação sobre as circunstâncias do afogamento estão a cargo da Delegacia de São Gonçalo do Amarante.

O Diário do Nordeste apurou que se tratava de um turista que havia acabado de chegar à cidade com a família. O pai e as filhas estariam na água quando teriam sido surpreendidos pela força da maré, que teria puxado as meninas para uma área mais profunda. As crianças foram resgatadas por Arnaldo Albuquerque Lima, 31, morador local.

Como as pessoas vêm de fora, não conhecem o mar, confiam muito, ficam tomando banho na margem. Aí vão tomando banho, se afastando, e naquela área tem bastante corrente de água que pega uma pessoa e leva muito para dentro do mar". Arnaldo Albuquerque Lima Pintor

Crianças foram resgatadas por morador da região

Arnaldo é pintor e estava de serviço próximo à barraca Brilho da Lua quando foi chamado para ajudar pessoas que estavam se afogando.

"Estava fazendo serviço e tinha um cara num apartamento, na parte de cima, mais alta, acenando, mas tinha um som ligado, então, nem dei muita atenção. Aí o som baixou um pouco e ele disse que umas pessoas estavam se afogando. Eu e meu primo fomos ajudar", disse.

Segundo o morador, o pai das meninas estava mais distante, boiando, e elas estavam mais próximas, na margem da praia. "Eu consegui passar da rebentação e pegar a primeira menina. Pedi para ela manter a calma, mas ela estava chorando bastante", lembrou. A segunda filha estava quase afogando quando foi resgatada. "Roxa, com os lábios brancos. Ela dizia: 'Me salva, moço, me salva', mas quase sem voz", acrescentou o homem.

Foram necessários três voluntários para retirar o pai das jovens do mar. Arnaldo disse que fez massagem cardíaca e respiração boca a boca, mas o turista não retornou. Foi aí que uma ambulância chegou e constatou o óbito. "Não vai sair da minha mente elas [meninas] sentadas uma do lado da outra, pedindo para salvar o pai dela", lamentou o pintor.

Local não contava com posto de salvamento

Ainda de acordo com Arnaldo, que é surfista, o posto de salvamento mais próximo ficaria no Pecém, a cerca de 12 quilômetros do local do incidente.

Em contato com o Diário do Nordeste, o Corpo de Bombeiros informou que soube da ocorrência do óbito por afogamento, mas não foi em loco porque a vítima já havia sido retirada do mar e o corpo já havia sido encaminhado à Perícia Forense.