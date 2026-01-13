Dois jovens são salvos de afogamento em Fortaleza por PM de folga

Dois jovens de 17 e 20 anos foram salvos de afogamento, na Praia de Iracema, em Fortaleza, por um policial militar de folga, que estava na praia da Ponte dos Ingleses, ao lado da família.

A ação de salvamento foi registrada na noite desta segunda-feira (12), por câmeras do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Nas imagens, é possível ver os dois jovens tentando nadar de volta à areia, sem sucesso. Na sequência, o agente surge segurando um dos dois, recebendo o apoio de outro rapaz que acompanhava a ação.

Um dos socorridos é carregado pelo policial e um jovem. É colocado na praia e aparenta estar com sinais de exaustão. A outra pessoa salva, a jovem de 17 anos, também se senta na areia com sinais de cansaço.

PM foi alertado pelo filho sobre afogamento

Segundo a pasta, o agente integra o Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE),

Quando percebeu que duas pessoas estavam se afogando no mar, “o cabo H. Freire entrou na água e resgatou as duas vítimas”, informou a SSPDS.

“Estava do lado da Ponte dos Ingleses e meus filhos e sobrinhos estavam brincando na faixa de areia, quando meu filho vem correndo e avisa que tem duas pessoas se afogando. Eu olhei e confirmei a situação. De imediato, tirei a minha calça e entrei no mar para resgatar as pessoas: um adolescente de 17 anos e um rapaz de 20 anos. Consegui arrastar os dois até a faixa de areia, com a ajuda de outras pessoas”, disse o cabo.

Uma equipe da PMCE também foi acionada para a ocorrência e realizou os primeiros socorros. As vítimas foram levadas para uma unidade de saúde, onde passaram por atendimento médico.