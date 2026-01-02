Jovem de 16 anos morre após afogamento em praia de Camocim (CE)

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) localizou, na manhã desta sexta-feira (2), o corpo do adolescente Daniel Arcanjo Soares, de 16 anos, desaparecido após um afogamento na Praia do Maceió, no município de Camocim, litoral oeste do Estado.

As buscas foram retomadas nas primeiras horas desta sexta-feira (2) e contaram com atuação integrada de equipes de resgate e órgãos parceiros. O jovem foi encontrado na faixa de areia entre a Praia do Maceió e a localidade de Barrinha e foi identificado pelo próprio pai do jovem.

Segundo informações preliminares, Daniel participava de uma excursão quando ocorreu o afogamento. Após a localização, os bombeiros adotaram os procedimentos operacionais de praxe e acionaram os órgãos competentes para as providências legais.

O CBMCE lamentou o ocorrido e reforçou o alerta para que banhistas sigam as orientações de segurança, observem as condições do mar e respeitem as áreas sinalizadas, especialmente em praias sem a presença permanente de guarda-vidas.