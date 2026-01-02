Velocidade lidera infrações em rodovias do CE no Réveillon; feriado tem 2 mortos e 6 feridos

Mais da metade das 635 infrações de trânsito registradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na virada do ano foram por excesso de velocidade, totalizando 349 casos no Ceará. No período, o Estado registrou duas mortes e seis feridos em acidentes de trânsito.

Os dados são do balanço parcial da PRF, que realizou a operação especial de Ano Novo 2026 entre os dias 30 de dezembro de 2025 e 1º de janeiro deste ano.

Os dois condutores, ambos do sexo masculino, com 33 anos e 24 anos, morreram no local antes da chegada da equipe. A princípio, não havia outros ocupantes nos veículos. Ao todo, foram registrados cinco acidentes, sendo dois deles considerados graves.

“Estamos caminhando para reduções se comparado à Operação Ano Novo anterior, quando foram atendidos 28 acidentes. Porém, esse período de retorno do feriadão tende a ser mais crítico”, informou a PRF.

SOBRE AS MORTES

Segundo a PRF, o acidente que resultou nas duas mortes foi registrado na BR-226, em Pedra Branca, Interior do Ceará. A colisão frontal entre motocicletas ocorreu na manhã da quinta-feira (1º), no km 231.

No local, os policiais constataram a colisão entre duas motocicletas, sendo uma Honda/CG 160 Fan, de cor vermelha, com placas de Pedra Branca, e uma Honda/NXR 150 Bros, de cor preta, com placas de Quixeramobim.

Durante os trabalhos, foram coletadas informações e indícios no local, que irão subsidiar a confecção do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST), o qual apontará a dinâmica exata e as possíveis causas do ocorrido.

Ressalta-se que, até o momento, as informações são preliminares. Também estiveram no local equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE) e do Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos procedimentos periciais e remoção das vítimas.

Foram registradas pela PRF 635 infrações de trânsito, sendo que 349 foram só por excesso de velocidade.

As principais registradas até o momento: ultrapassagens proibidas, condutores inabilitados, não uso do cinto, recusa ao teste de alcoolemia e veículos não licenciados.

OCORRÊNCIAS CRIMINAIS

Foram registrados quatro ocorrências criminais pelo Ceará. Dos casos, dois foram de cumprimento de mandado de prisão. Um registrado em Horizonte, na BR-116, na terça-feira (30). Outro registrado em São Gonçalo do Amarante, na BR-222.

Nesse último, uma mulher com mandado de prisão preventiva por estelionato foi identificada durante uma abordagem e foi encaminhada à Polícia Civil para cumprimento da determinação judicial. A abordagem aconteceu na manhã do dia 31.

Também no dia 31, em uma ação conjunta com equipes do CPRaio, em Icó, PRFs recuperaram um veículo roubado. O carro foi abordado na BR-116.

Ele já estava todo adulterado e com placas falsas de São Paulo, mas os policiais conseguiram identificar o original. O carro tinha sido roubado em 2023, em Icó. Um homem de 31 anos foi preso por adulteração e receptação.