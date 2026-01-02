Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Velocidade lidera infrações em rodovias do CE no Réveillon; feriado tem 2 mortos e 6 feridos

Balanço da PRF ainda é parcial.

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
(Atualizado às 12:35)
Ceará
PRF.
Legenda: Ocorrências foram registradas entre o dia 30 do último mês e 1º deste ano.
Foto: Divulgação/PRF.

Mais da metade das 635 infrações de trânsito registradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na virada do ano foram por excesso de velocidade, totalizando 349 casos no Ceará. No período, o Estado registrou duas mortes e seis feridos em acidentes de trânsito.

Os dados são do balanço parcial da PRF, que realizou a operação especial de Ano Novo 2026 entre os dias 30 de dezembro de 2025 e 1º de janeiro deste ano.

Os dois condutores, ambos do sexo masculino, com 33 anos e 24 anos, morreram no local antes da chegada da equipe. A princípio, não havia outros ocupantes nos veículos. Ao todo, foram registrados cinco acidentes, sendo dois deles considerados graves.

“Estamos caminhando para reduções se comparado à Operação Ano Novo anterior, quando foram atendidos 28 acidentes. Porém, esse período de retorno do feriadão tende a ser mais crítico”, informou a PRF.

Veja também

teaser image
Ceará

Ceará tem onda de calor, com previsões de 3 °C acima da normalidade

teaser image
Ceará

Fortaleza e outras capitais têm aumento da tarifa de ônibus em 2026

teaser image
Ceará

Papa Leão XIV cria a Diocese de Baturité e designa Dom Luís Pepeu como arcebispo

SOBRE AS MORTES

Segundo a PRF, o acidente que resultou nas duas mortes foi registrado na BR-226, em Pedra Branca, Interior do Ceará. A colisão frontal entre motocicletas ocorreu na manhã da quinta-feira (1º), no km 231.

No local, os policiais constataram a colisão entre duas motocicletas, sendo uma Honda/CG 160 Fan, de cor vermelha, com placas de Pedra Branca, e uma Honda/NXR 150 Bros, de cor preta, com placas de Quixeramobim

Durante os trabalhos, foram coletadas informações e indícios no local, que irão subsidiar a confecção do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST), o qual apontará a dinâmica exata e as possíveis causas do ocorrido.

Ressalta-se que, até o momento, as informações são preliminares. Também estiveram no local equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE) e do Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos procedimentos periciais e remoção das vítimas.

Foram registradas pela PRF 635 infrações de trânsito, sendo que 349 foram só por excesso de velocidade.

As principais registradas até o momento: ultrapassagens proibidas, condutores inabilitados, não uso do cinto, recusa ao teste de alcoolemia e veículos não licenciados. 

OCORRÊNCIAS CRIMINAIS

Foram registrados quatro ocorrências criminais pelo Ceará. Dos casos, dois foram de cumprimento de mandado de prisão. Um registrado em Horizonte, na BR-116, na terça-feira (30). Outro registrado em São Gonçalo do Amarante, na BR-222. 

Nesse último, uma mulher com mandado de prisão preventiva por estelionato foi identificada durante uma abordagem e foi encaminhada à Polícia Civil para cumprimento da determinação judicial. A abordagem aconteceu na manhã do dia 31. 

Também no dia 31, em uma ação conjunta com equipes do CPRaio, em Icó, PRFs recuperaram um veículo roubado. O carro foi abordado na BR-116.

Ele já estava todo adulterado e com placas falsas de São Paulo, mas os policiais conseguiram identificar o original. O carro tinha sido roubado em 2023, em Icó. Um homem de 31 anos foi preso por adulteração e receptação.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
PRF.
Ceará

Velocidade lidera infrações em rodovias do CE no Réveillon; feriado tem 2 mortos e 6 feridos

Balanço da PRF ainda é parcial.

Bergson Araujo Costa
Há 30 minutos
Vista panorâmica da Igreja Matriz de Guaramiranga, no Ceará, situada no topo de uma escadaria e cercada pela vegetação densa das montanhas.
Ceará

Justiça declara incapacidade técnica de autarquia de Guaramiranga para fiscalização ambiental

Órgão criado por lei municipal está impedido de atuar até que cumpra os requisitos exigidos judicialmente.

Clarice Nascimento
02 de Janeiro de 2026
Passageiros aguardam sob o abrigo de um ponto de ônibus em Fortaleza, enquanto um coletivo azul claro estaciona para embarque. Uma mulher segurando a mão de uma criança pequena em destaque no primeiro plano na parada de ônibus.
Ceará

Fortaleza e outras capitais têm aumento da tarifa de ônibus em 2026

Novo valor da passagem na capital cearense passa para R$ 5,40.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Foto mostra fachada da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Palma, em Baturité.
Ceará

Papa Leão XIV cria a Diocese de Baturité e designa Dom Luís Pepeu como arcebispo

Nova circunscrição eclesiástica da Igreja Católica é a primeira a ser criada no Ceará desde 1971.

Marcos Moreira
01 de Janeiro de 2026
Imagem de termômetro de rua indicando altas temperaturas.
Ceará

Ceará tem onda de calor, com previsões de 3 °C acima da normalidade

Com baixa umidade e escassez de chuvas, diversas cidades terão altas temperaturas.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Ceará

Chuvas em dezembro no Ceará ficam abaixo do esperado; veja volume

Em 35 dos 184 municípios cearenses, não houve registro de chuva neste mês.

Thatiany Nascimento
01 de Janeiro de 2026
Mulher de óculos vermelhos e camiseta branca sorri enquanto é filmada por um celular em uma mesa repleta de materiais de artesanato. Em primeiro plano, aparecem as mãos e as costas de outra mulher segurando o aparelho para realizar a gravação.
Ceará

Da periferia de Fortaleza, mulheres constroem a paz como direito e resistência

No Dia Mundial da Paz, liderança do Mondubim mostra que viver sem violência é ter os direitos garantidos.

Clarice Nascimento
01 de Janeiro de 2026
Pessoas acompanham queima de fogos à beira-mar durante a celebração de Réveillon, com fogos refletidos no oceano à noite.
Ceará

Fogos de artifício barulhentos: qual a lei que proíbe e como denunciar

No Reveillon, há um aumento de casos de descumprimento da legislação.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Imagens de câmeras de segurança mostram policiais auxiliando parto dentro de táxi em Fortaleza.
Ceará

Mulher entra em trabalho de parto dentro de táxi e é auxiliada por policiais em Fortaleza; vídeo

Família foi transferida para o Hospital Gonzaga Mota da Barra do Ceará.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Foto que contém Réveillon na Praia de Iracema.
Ceará

Região do Aterro da Praia de Iracema está própria para banho no Réveillon; veja locais

Boletim de balneabilidade foi divulgado nesta quarta-feira (31).

Luciano Rodrigues
31 de Dezembro de 2025
Mulheres aguardando em um ponto de ônibus urbano em Fortaleza, com um ônibus azul e branco parado para embarque.
Ceará

19 cidades do CE têm programa de passagens gratuitas para desempregados e estudantes; veja quais

Beneficiários são de municípios da Grande Fortaleza e do Cariri.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Dois líderes religiosos se cumprimentam em um palco ao ar livre, diante de uma multidão reunida na Praça de São Pedro, no Vaticano.
Ceará

Bispo emérito da Diocese de Crato encontra Papa Leão XIV; veja vídeo

Dom Fernando Panico esteve na última Audiência Geral de 2025 nesta quarta (31).

Redação
31 de Dezembro de 2025
Ônibus pega fogo em Canindé, no interior do Ceará, nesta quarta-feira (31)
Ceará

Ônibus pega fogo em Canindé, no interior do Ceará, nesta quarta-feira (31)

Corpo de Bombeiros atuou na ocorrência.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Bombeiros em uniformes vermelhos combatem rescaldo de incêndio, pulverizando água sobre destroços carbonizados e barris metálicos na sucata Chico Alves, em Fortaleza.
Ceará

‘Treinados para pior cenário’: como os bombeiros combateram incêndio na Sucata Chico Alves

Equipes de plantão no Natal foram mobilizadas para ocorrência.

Nicolas Paulino
31 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um bombeiro saindo da frente da Sucata Chico Alves que foi incendiada, em Fortaleza.
Ceará

Corpo de Bombeiros encerra operação de combate a incêndio na Sucata Chico Alves

O trabalho dos bombeiros militares no local durou mais de três dias.

Messias Borges
31 de Dezembro de 2025
Idoso usa óculos escuros, boné e roupa esportiva para correr a corrida de São Silvestre.
Ceará

Cearense de 74 anos corre pela 25ª vez a corrida de São Silvestre

João Brito começou a correr para cuidar melhor da saúde e reduzir o consumo de bebida alcoólica

Thatiany Nascimento
31 de Dezembro de 2025
Montagem de fotos mostra drone em busca de cães e gatos vítimas de incêndio na sucata de Chico Alves.
Ceará

Drone busca cães e gatos vítimas do incêndio na sucata de Chico Alves

O local ficou tomado por fogo na véspera do último Natal.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Homem destrói imagem centenária da Paróquia São Benedito, em Fortaleza
Ceará

Homem destrói imagem centenária da Paróquia São Benedito, em Fortaleza

Conforme o santuário, suspeito que derrubou peça é reincidente.

João Lima Neto
30 de Dezembro de 2025
Neto e filho de sanfoneiro, garotinho de 6 anos 'faz o que sabe' com a sanfona e surpreende
Ceará

Neto e filho de sanfoneiro, garotinho de 6 anos 'faz o que sabe' com a sanfona e surpreende

Aos três anos de idade o pequeno ganhou a primeira sanfona do avô e aprendeu a tocar o instrumento sozinho.

Gabriel Bezerra*
30 de Dezembro de 2025
Chico Alves, um homem idoso de boné azul e camisa azul, com uma máscara no pescoço, sentado em uma cadeira amarela, com ruínas de uma construção destruída e céu nublado ao fundo.
Ceará

‘O que me dói é minha gata que morreu’, diz Chico Alves sobre incêndio em sucata

Dono do estabelecimento consumido pelas chamas falou pela primeira vez sobre perdas.

Theyse Viana
30 de Dezembro de 2025