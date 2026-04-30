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Porto de Fortaleza abre visitação gratuita para fragata da Marinha Argentina

A atividade acontece neste final de semana e precisa de agendamento.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Fragata argentina branca com múltiplos mastros e bandeiras coloridas navega no oceano, acompanhado por um rebocador amarelo e azul ao seu lado. A embarcação destaca-se sob um céu azul com nuvens brancas, compondo uma cena marítima vibrante e imponente.
Legenda: Fragata argentina terá visitação gratuita neste sábado e domingo, no Porto de Fortaleza.
Foto: Divulgação.

Pessoas interessadas poderão visitar a fragata Ara Libertad, da Marinha da Argentina, neste fim de semana, no Porto de Fortaleza.

A visitação é gratuita e demanda agendamento. Será possível visitar a fragata em quatro horários diferentes tanto no sábado (2), quanto no domingo (3).

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Como agendar visita para a fragata ARA Libertad?

É necessário entrar no site da Companhia Docas do Ceará e fazer agendamento prévio.

Na página, basta buscar o botão "detalhes e agendamento" e clicar nele. Depois, é preciso escolher o horário da visita.

As vagas são limitadas para ambos os dias. Os interessado devem enumerar quantas pessoas estarão presentes na reserva.

Todas elas devem preencher um cadastro com as seguintes informações:

  • e-mail do responsável;
  • nome completo do visitante;
  • data de nascimento;
  • documento e número do documento;
  • telefone;
  • CEP;
  • e informar se possui ou não alguma necessidade especial, já que o acesso aos navios é por uma rampa com degraus.

A confirmação da reserva, com um QR code, será enviada por e-mail. Só será possível acessar a embarcação com o cadastro.

Quais os horários disponíveis?

Conforme a CDC, os horários do sábado (2) são:

  • de 12 às 13 horas;
  • de 13 às 14 horas;
  • de 14 às 15 horas;
  • e 15 às 16 horas.

Já no domingo (3), os horários são um pouco mais tarde:

  • de 13 às 14 horas;
  • de 14 às 15 horas;
  • de 15 às 16 horas;
  • e 16 às 17 horas.

A CDC orienta que os visitantes cheguem com 15 minutos de antecedência em relação ao horário agendado, além de demandar o uso de sapato fechado. 

Além disso, não é possível entrar na embarcação com bolsas, animais de estimação e nem portando armas de fogo.

A Fragata ARA Libertad

A embarcação é considerada uma das mais emblemáticas da Armada Argentina, sendo símbolo nacional do país sul-americano. 

Ela foi lançada ao mar de 1956 e é um navio-escola destinado à formação de oficiais, com ensino prático em alto-mar.

A ARA Libertad já percorreu milhares de milhas náuticas e representou a Argentina em diferentes missões diplomáticas e culturais.

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