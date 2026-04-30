Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Capivaras invadem terreno e idoso de 100 anos tem colheita afetada, em Maranguape

Família aguarda orientação de órgãos ambientais, que prometeram discutir o caso.

Escrito por
Ana Alice Freire* ana.freire@svm.com.br
(Atualizado às 16:11)
Ceará
Uma capivara adulta e peluda, de pelagem marrom-avermelhada, está deitada preguiçosamente em um trecho de grama misturada com terra perto da água. O grande roedor está olhando para a esquerda, com os olhos relaxados, quase fechados, e as patas palmadas estendidas, apoiadas na grama. Ao fundo, um lago ou rio desfocado de cor cinza claro ocupa a maior parte do horizonte, com uma faixa de vegetação verde na margem oposta.
Legenda: Capivaras são animais com alta capacidade de reprodução, e situação pode gerar conflitos com a população (imagem ilustrativa).
Foto: Reprodução/Shutterstock.

A rotina de quem já atravessou um século de vida deveria ser de descanso. Mas, para o agricultor Isaías Barbosa de Abreu, que completou 100 anos no último dia 4 de abril, as noites têm sido interrompidas por uma preocupação inesperada: a visita de capivaras que invadem o roçado e consomem a plantação.

Morador do Sítio Saco Verde, na zona rural de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, ele mantém o hábito de cultivar milho e feijão. A atividade já não é mais necessidade, e sim um cuidado diário, inclusive, dos filhos.

“É mais um passatempo, pra ele não ficar parado. A vida toda trabalhou na roça, criou os filhos assim”, contou ao Diário do Nordeste a filha, Irene de Abreu Melo, de 60 anos.

Desde dezembro do ano passado, no entanto, o sossego deu lugar à apreensão. Segundo a família, três a quatro capivaras começaram a aparecer durante a noite e avançar sobre a pequena plantação, que fica ao lado da casa.

Mesmo com a idade avançada, Isaías insiste em levantar no meio da madrugada, com uma lanterna, para tentar espantar os animais. “Ele escuta e vai olhar. A gente fica com medo, porque ele sai sozinho, de noite”, relata Irene.

Veja também

teaser image
Egídio Serpa

População de capivaras cresce e ameaça o agro no Ceará

Pai de 11 filhos, Isaías vive com uma das filhas e mantém uma rotina simples: missa, terço e um chá antes de dormir. Agora, as interrupções durante a madrugada também fazem parte do cotidiano.

Durante o dia, os animais não são vistos. Mas, ao cair da tarde e principalmente à noite, voltam a aparecer. A família não sabe de onde eles vêm. E, apesar dos prejuízos na plantação, nunca considereram qualquer medida que possa ferir os animais.

Veja também

teaser image
Ceará

Moradores convivem com medo em comunidade na Aerolândia onde parte de muro desabou

teaser image
Ceará

Como o Ceará irá elaborar o novo Plano de Educação e quais serão as prioridades

teaser image
Ceará

Fortaleza estuda unificação de tarifas do transporte metropolitano

O que os órgãos ambientais falam sobre a presença de capivaras?

Mas o que fazer em caso de aparecimentos de capivaras? A Secretaria da Proteção Animal do Ceará assegura que, por serem animais com alta capacidade de reprodução, elas podem apresentar aumento populacional e, consequentemente, gerar situações de conflito com a população. Nesses casos, a tomada de providências ocorre de forma integrada, envolvendo órgãos responsáveis pela fauna e pelo meio ambiente.

As soluções, a Pasta informa, passam pela elaboração de políticas públicas que considerem medidas como monitoramento, controle populacional e, quando necessário, remanejamento dos animais, sempre respeitando a legislação e o bem-estar dos bichos.

Ainda segundo a Secretaria, o caso registrado na plantação do agricultor Isaías Barbosa será levado para discussão com outras instituições ambientais.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) explica que, do ponto de vista ambiental, a atuação em casos de conflito entre humanos e fauna depende da abrangência da ocorrência. 

A instituição informa que ainda não há elementos que justifiquem intervenções mais drásticas nos casos de capivaras em áreas rurais. Esses conflitos, segundo o Ibama, são considerados recentes e dependem de estudos populacionais para avaliar um possível desequilíbrio.

Por isso, ações como captura ou realocação dos animais são consideradas extremas e só podem ocorrer mediante autorização expressa do Ibama, após análise técnica.

O que fazer ao se deparar com capivaras?

A orientação inicial é que ocorrências como a vivida no sítio de Maranguape sejam formalmente comunicadas aos órgãos ambientais, para que sejam mapeadas e acompanhadas. A partir disso, podem ser realizadas vistorias técnicas para orientar os produtores sobre medidas adequadas.

Entre as recomendações estão estratégias de afugentamento e proteção da lavoura, como o uso de cercas reforçadas e parcialmente enterradas, cercas elétricas rurais de baixa voltagem, além da instalação de dispositivos sonoros e iluminação direcionada.

Também é indicado respeitar os limites de áreas ambientais, já que muitas vezes as plantações avançam sobre habitats naturais da espécie.

O órgão ressalta ainda que está prevista a elaboração de materiais educativos para orientar produtores rurais sobre a convivência com as capivaras, incluindo técnicas de proteção e manejo não letal.


Serviço:

Atendimento do Ibama: 0800 061 8080 (de segunda a sexta, das 7h às 19h)

*Estagiária sob supervisão das jornalistas Dahiana Araújo e Mariana Lazari. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Uma capivara adulta e peluda, de pelagem marrom-avermelhada, está deitada preguiçosamente em um trecho de grama misturada com terra perto da água. O grande roedor está olhando para a esquerda, com os olhos relaxados, quase fechados, e as patas palmadas estendidas, apoiadas na grama. Ao fundo, um lago ou rio desfocado de cor cinza claro ocupa a maior parte do horizonte, com uma faixa de vegetação verde na margem oposta.
Ceará

Capivaras invadem terreno e idoso de 100 anos tem colheita afetada, em Maranguape

Família aguarda orientação de órgãos ambientais, que prometeram discutir o caso.

Ana Alice Freire*
Há 23 minutos
Fragata argentina branca com múltiplos mastros e bandeiras coloridas navega no oceano, acompanhado por um rebocador amarelo e azul ao seu lado. A embarcação destaca-se sob um céu azul com nuvens brancas, compondo uma cena marítima vibrante e imponente.
Ceará

Porto de Fortaleza abre visitação gratuita para fragata da Marinha Argentina

A atividade acontece neste final de semana e precisa de agendamento.

Redação
Há 2 horas
Rio ressurge em gruta de Ubajara após fortes chuvas
Ceará

Rio ressurge em gruta de Ubajara após fortes chuvas

Água pode estar formando novas galerias, diz pesquisadora.

João Lima Neto
30 de Abril de 2026
Um homem e uma mulher sorriem enquanto seguram juntos uma imagem de Nossa Senhora de Fátima em um pátio de cargas do aeroporto de Fortaleza. Eles estão em frente a uma placa que indica Retirada de Mercadoria, marcando a chegada da estátua sacra ao local.
Ceará

Após 3 dias 'presa', imagem de Nossa Senhora de Fátima é liberada em Fortaleza; veja destino da santa

Receita Federal concluiu desembaraço aduaneiro na noite de quarta-feira (29).

Nicolas Paulino
30 de Abril de 2026
Cadernos de provas do Enem.
Ceará

Enem 2026: prazo para pedido de isenção termina nesta quinta-feira (30); veja como fazer

Todos os estudantes concluintes do ensino médio em escola pública devem solicitar a isenção.

Redação
30 de Abril de 2026
Imagem em close up de mãos com luvas azuis segurando um pote com larvicida e pincel. O material será aplicado em um pote coberto com plástico preto preso por um elástico, com etiqueta indicando ser uma estação disseminadora de larvicida.
Ceará

Fortaleza usa nova tecnologia que ‘envenena’ mosquito da dengue; saiba como funciona

Armadilha de combate às arboviroses transforma o vetor em aliado.

Nicolas Paulino
30 de Abril de 2026
Duas estátuas de Nossa Senhora de Fátima posicionadas no altar de uma igreja. A imagem em primeiro plano veste manto branco com detalhes dourados e segura um terço, enquanto a segunda imagem, ao fundo, está emoldurada por um nicho azul que simula o céu com nuvens.
Ceará

Imagem de Nossa Senhora de Fátima fica ‘presa’ na alfândega de Fortaleza; igrejas buscam liberação

Receita Federal solicitou documentos para autorizar saída.

Nicolas Paulino
29 de Abril de 2026
Imagem da orla de Fortaleza para matéria sobre Dia do Trabalhador: veja o que abre e fecha no feriado da próxima sexta (1°), em Fortaleza.
Ceará

Dia do Trabalho: veja o que abre e fecha no feriado da próxima sexta (1º), em Fortaleza

Alguns serviços terão horários alterados por conta da data.

Redação
29 de Abril de 2026
Um agente de vigilância ambiental, visto de costas, inspeciona calhas de chuva no telhado de uma casa em um beco estreito. Ele utiliza as mãos para verificar possíveis acúmulos de água parada que possam servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti.
Ceará

Fortaleza soma quase 1.800 pontos vulneráveis à proliferação do mosquito da dengue; veja bairros

Cuidados domésticos e vigilância ambiental são essenciais contra o mosquito Aedes aegypti.

Nicolas Paulino
29 de Abril de 2026
Hotel que desabou em Tianguá.
Ceará

MPCE cobra esclarecimentos após desabamento de hotel em Tianguá

Órgãos devem informar providências tomadas após colapso que deixou uma pessoa morta.

Redação
29 de Abril de 2026
Ônibus ficou com frente destruída com o impacto no caminhão.
Ceará

Ônibus colide em caminhão, deixa feridos e bloqueia trecho da CE-040 em Cascavel

Samu levou paciente para Upa do município e ao Instituto Doutor José Frota (IJF).

Redação
29 de Abril de 2026
Fachada do Parque Zoobotânico de Fortaleza, equipamento da Prefeitura de Fortaleza
Ceará

Fortaleza celebra 300 anos com entregas e novos equipamentos públicos

Equipamentos como hospital, parque e centro de videomonitoramento integram pacote de investimentos

Agência de Conteúdo DN
29 de Abril de 2026
Várias tartarugas marinhas filhotes avançam em grupo pela faixa de areia úmida. Ao fundo, a espuma branca de uma onda se aproxima para encontrá-las na beira do oceano.
Ceará

Fortaleza tem 110 ninhos de tartarugas monitorados em temporada de nascimentos

Animais retornam ao local onde nasceram para desova.

Nicolas Paulino
29 de Abril de 2026
Imagem aérea mostra máquinas e trabalhadores atuando na recuperação da cratera que abriu na ce-025 em Aquiraz.
Ceará

Cratera em Aquiraz: o que se sabe sobre obra que vai consertar rodovia CE-025

Acidente causou a morte de uma pessoa que trafegava pela via e deixou feridos.

Carol Melo
28 de Abril de 2026
Água do rio Coreaú invade casas e município decreta situação de emergência após alagamentos.
Ceará

Cheia do Rio Coreaú invade casas e leva município a decretar emergência

Município segue em estágio de atenção nesta terça-feira (28).

João Lima Neto
28 de Abril de 2026
Por conta do acidente, Enel foi acionada para reparos na rede elétrica.
Ceará

Motorista cochila, bate em poste e provoca bloqueios no bairro de Fátima

Colisão ocorreu próximo ao 23º Batalhão de Caçadores do Exército.

João Lima Neto
28 de Abril de 2026
Loja que desabou em Ubajara.
Ceará

Loja de roupas infantis desaba em Ubajara, na Serra da Ibiapaba

Ninguém ficou ferido na ocorrência.

Renato Bezerra
28 de Abril de 2026
Ceará

Caminhão Limpezinha completa um ano com mais de 600 toneladas recolhidas em Fortaleza

Levantamento mostra avanço na coleta e participação da população no serviço

Agência de Conteúdo DN
28 de Abril de 2026
Há 27 anos, Dragão do Mar funciona como impulsionador da Praia de Iracema.
Ceará

Dragão do Mar faz 27 anos com novo fôlego após revitalização e reacende vida noturna do entorno

Novidades na programação do centro cultural e revitalização da Praça Almirante Saldanha motivam o surgimento de novas estabelecimentos e atraem público para a região.

Ana Beatriz Caldas
28 de Abril de 2026
Comerciantes operam, de forma temporária, em barracas no entorno do Dragão do Mar.
Ceará

Dragão do Mar terá mercado gastronômico, diz Secult; comerciantes do entorno serão realocados

Secretária da Cultura do Estado afirma que não há data para inauguração de espaço que abrigará vendedores de comidas e bebidas.

Ana Beatriz Caldas
28 de Abril de 2026