‘Pratinho junino’ começa a ser servido nas escolas da rede municipal de Fortaleza nesta sexta-feira

No retorno às aulas nesta sexta-feira (1º), alunos e professores das escolas públicas da rede municipal de Fortaleza começaram a contar com um clássico da culinária nordestina no cardápio da merenda escolar: o pratinho junino. A novidade foi anunciada pela Prefeitura durante as férias escolares de julho e passou a incluir na alimentação escolar, uma vez por semana, o consumo do tradicional prato composto por arroz branco, creme de galinha, legumes cozidos e farofa.

A reformulação no cardápio além de ser direcionada aos alunos também inclui os professores e servidores das escolas, segundo informado pela Prefeitura. Os trabalhadores da educação, conforme a gestão municipal, poderão desfrutar do pratinho sem perder o direito ao vale-alimentação.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é voltado exclusivamente para os estudantes, e para garantir que professores e demais trabalhadores da educação também possam consumir o cardápio, a gestão municipal informou que realizará um aporte complementar de recursos próprios.

Na retomada das aulas e início da novidade, o prefeito Evandro Leitão (PT) e o secretário de educação Idilvan Alencar estiveram na Escola Municipal Cristo Redentor, no bairro de mesmo nome, e experimentaram os tradicionais pratinhos junto aos alunos. A unidade atende cerca de 600 alunos nos turnos manhã e tarde.

Nas redes sociais nesta sexta-feira (1º), a presidente do Sindicato dos Profissionais da Educação do Ceará (Sindiute), Ana Cristina Guilherme, destacou a mudança no cardápio e considerou o incremento uma "vitória do Sindiute, da luta dos professores, alunos e famílias".

Ela destacou ainda que em alguns Centro de Educação Infantil, que têm a rotina alimentar diferenciada com 5 refeições, “o pratinho estava previsto ser servido às 11h30, nesse horário não havia professores. O Sindiute já pautou com o Secretário Idilvan, e está encontrando solução”. A ideia, segundo ela, é que nos CEIs o pratinho seja servido às 10h30.

O que terá na nova merenda escolar de Fortaleza?

Segunda-feira

Baião de dois com farofa de ovos e salada crua

Terça-feira

Macarronada com frango e milho-verde, além de frutas na sobremesa

Quarta-feira

Refeição repetida de um dos dias (escolas poderão escolher a partir de setembro)

Quinta-feira

Cuscuz com carne e legumes

Sexta-feira

Pratinho, com arroz branco, creme de galinha, legumes cozidos e farofa