Preço do pratinho de São João em Fortaleza varia de R$ 10 a R$ 33,90; veja locais

Quanto custa um pratinho? A famosa comida típica junina, que há muito tempo deixou de ser comercializada somente em tempos de São João, passou também por mudanças no preço. Seja na área nobre ou até mesmo na periferia, o valor do alimento pode variar mais de 200% em diferentes pontos da cidade.

Com opções dedicadas exclusivamente ao período das festas de São João e também com um cardápio variado, disponível em todas as épocas do ano, o pratinho pode ser encontrado em diferentes estabelecimentos comerciais de Fortaleza.

Ao longo desta semana, o Diário do Nordeste percorreu alguns pontos que comercializam o tradicional pratinho na Capital e traz os detalhes das ofertas:

Pratinho da Madrugada

Reconhecido pelas longas filas na Avenida Beira-Mar de Fortaleza, o Pratinho da Madrugada segue fazendo sucesso também na segunda unidade, no Villa Food Park, no bairro Vila Peri. A venda acontece ao longo de todo o ano.

Os clientes podem escolher entre quatro tipos de pratinho, com preços variados: tamanho P (R$ 18), M (R$ 22), G (R$ 25) e GG (R$ 28). Na montagem, podem ser escolhidas até duas guarnições (arroz branco e à grega, baião, creme de galinha, escondidinho de carne do sol, feijão-tropeiro, farofa, macarrão, suflê de frango, salpicão e vatapá) e até duas proteínas (calabresa, carne do sol trinchada, filé de frango e linguiça toscana).

Como o próprio nome já indica, o Pratinho da Madrugada funciona, na Avenida Beira-Mar, de segunda a quinta-feira, de 20h30 a meia-noite. No fim de semana (sexta a domingo), o local abre 30 minutos mais cedo. No Vila Peri, as portas são abertas a partir de 18 horas, e o serviço encerra 23 horas (segunda a quinta) ou 23h30 (sexta a domingo).

Legenda: Verdadeira coqueluche na Capital, o Pratinho da Madrugada já se tornou paisagem querida na Beira-Mar Foto: Ismael Soares

Casa Portuguesa

Uma das padarias mais tradicionais do bairro Aldeota, a Casa Portuguesa oferece desde a abertura do local, em 2019, os pratinhos no período junino. Os alimentos típicos são comercializadas na área externa do empreendimento, localizado no cruzamento da avenida Desembargador Moreira com a rua Desembargador Leite Albuquerque.

Os preços variam de R$ 23,90 a R$ 33,90, podem conter 250 e 400 gramas e o consumidor pode escolher até quatro opções, sendo duas guarnições (arroz branco, baião ou paçoca), um acompanhamento (calabresa ou carne do sol) e uma proteína (creme de galinha ou vatapás de frango e camarão).

Caso o cliente opte pela proteína com creme de galinha ou vatapá de frango, os preços ficam em R$ 23,90 (250g) e R$ 27,90 (400g). Quem optar pelo vatapá de camarão, paga R$ 28,90 (250g) e R$ 33,90 (400g). Além do pratinho, há ainda a venda de outros produtos típicos juninos, como canjica, mungunzá doce e cocada.

A barraca funciona das 16 às 21 horas, todos os dias, e as sextas e sábados, há apresentação de quadrilhas juninas. A Casa Portuguesa fica aberta diariamente entre 7 e 22 horas.

Legenda: Pratinho junino da Casa Portuguesa é tradição na Aldeota desde 2019 Foto: Ismael Soares

Eva Comidas Típicas

Na praça da Cidade 2000, um dos mais antigos estabelecimentos que comercializam pratinhos juninos em Fortaleza ainda se mantém como uma barraca tradicional. O Eva Comidas Típicas foi inaugurado em 1999, e 25 anos depois, é reduto de quem procura pelo produto em qualquer época do ano.

Instalado no início da praça, as opções são mais do que variadas. Com preços entre R$ 12 (pequeno) e R$ 18 (grande), o empreendimento está aberto todos os dias da semana a partir das 18 horas e segue até às 23 horas.

O cliente pode escolher entre arroz e baião e mais quatro guarnições variadas, que podem ser calabresa, carne do sol, paçoca, vatapás de camarão e frango, creme de frango, legumes, estrogonofe e frango xadrez à moda cearense e lasanha.

A expectativa do proprietário, Gerson Araújo, é comercializar, ao longo desse mês de junho, mais de 3 mil pratinhos juninos. Nos demais meses, o local vende cerca de 2,4 mil unidades da iguaria.

Legenda: Pratinho da Cidade 2000, Eva Comidas Típicas oferece gama diversa de opções Foto: Ismael Soares

Picanha do Jonas

Churrascaria tradicional de Fortaleza, a Picanha do Jonas está ofertando os pratinhos juninos ao longo desse mês de junho. Nos três endereços nos quais mantêm unidades (Aldeota, Fátima e Montese), os estabelecimentos venderão o produto a R$ 11,99.

Os consumidores podem escolher entre arroz ou baião. As demais guarnições são fixas: creme de galinha e paçoca. Todas as três lojas da churrascaria abrem às 11 horas diariamente, e encerram as atividades à meia-noite (domingo a quinta) e 0h30 (sexta e sábado).

Pratinho da Castanhola

No bairro Pio XII, na periferia de Fortaleza e a poucos metros da linha do VLT Parangaba-Mucuripe, está o Pratinho da Castanhola. Aberto há mais de 15 anos, o local comercializa pratinhos que variam entre R$ 11 (pequeno) e R$ 14 (grande) e chamam atenção pelo tamanho, se assemelhando a um prato-feito.

O cliente que chegar ao local pode escolher duas proteínas, que podem ser vatapás de camarão ou frango, creme de galinha, panqueca de carne, lasanha à bolonhesa, calabresa, frango xadrez, peixe ao molho, entre outros, e duas guarnições.

Conforme Geiciane Rodrigues, sócia do local, a venda diária da comida típica, em dias de maior movimento, supera a casa das 600 unidades vendidas, se aproximando de cerca de 30 mil pratinhos vendidos por mês. O local abre às 18 horas e fecha às 22 horas.

Legenda: Pratinho da Castanhola é destaque no Pio XII pelos preços baixos Foto: Ismael Soares

Supermercados Pinheiro

A comida é uma das novidades deste ano do Supermercado Pinheiro. Com mais de 20 lojas pelo Ceará, o local oferta o tradicional pratinho junino com o preço mais barato encontrado pela reportagem: R$ 10, e fará a venda do alimento ao longo deste mês de junho.

Os preços podem chegar até a R$ 12, e os clientes podem escolher entre arroz e baião e como acompanhamento as opções vatapá de frango, calabresa, batatinha e farofa. A comercialização especial vem acompanhada também de receitas típicas como os bolos de pé de moleque e de macaxeira (também chamado de aipim ou mandioca) — os mais vendidos no período — e cocada.

Segundo o Supermercado Pinheiro, a expectativa de venda nas lojas do estabelecimento pelo Ceará é de 700 pratinhos por dia, e de mais de 20 mil unidades ao fim do mês de junho.

" A venda do pratinho no período junino era um desejo antigo nosso e pedido de muitos consumidores. Disponibilizar o produto junto a outros pratos típicos juninos ajuda a consolidar o setor e ajuda a trazer mais circulação às lojas", explica Alexandre Pinheiro, diretor comercial da empresa.

Pizzaria e Esfiharia Fortuna

O negócio familiar e o atendimento rápido são os destaques da Pizzaria e Esfiharia Fortuna, na rua Monsenhor Salazar, no São João do Tauape. Diferente dos demais locais, o estabelecimento se destaca pela venda dos chamados "pratinhos gourmet", como define a proprietária Andréa Fortuna.

"O pratinho nos oferece a oportunidade de diversificar a comida. Penso em uma coisa, vou lá e faço, testo, faço experiências, e é a vida, temos que nos virar", resume.

Com preços variando entre R$ 13 (uma proteína) e R$ 15 (duas proteínas), o cliente escolhe três guarnições. Dentre as proteínas, além dos tradicionais creme de galinha e dos vatapás de camarão e frango, estão opções lasanha à bolonhesa, bife à parmegiana, peixada e frango xadrez.

O estabelecimento abre a partir das 18 horas, todos os dias, e também comercializa outros produtos, como pizzas, esfihas, doces e salgados. As atividades são encerradas por volta das 22 horas.