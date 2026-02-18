Pedro Sampaio ganha R$ 2,2 mi no Carnaval do Ceará e mira no São João: 'Será um privilégio'

Nome em alta no Carnaval cearense, o cantor Pedro Sampaio faturou alto com apresentações no estado. Segundo dados do portal "Carnaval Transparente 2026", contabilizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), o DJ carioca recebeu R$ 2.254.500 por shows em Aquiraz, Paracuru e Cascavel.

Em entrevista à coluna do jornalista do João Lima Neto, o cantor declarou carinho pelo público cearense e falou do sucesso da música "Jet-Ski".

"Muita coisa está acontecendo. Lançamos 'Jet Ski' e alcançamos o primeiro lugar no Brasil. Rapidamente, já viemos com um remix em espanhol junto com uma cantora chamada Emilia, da Argentina. Foi tudo em cima da hora, mas acho que a graça é essa: tudo muito vivo, muito natural e orgânico", disse o artista.

Ainda em bate-papo, Pedro Sampaio confirmou o interesse em tocar no São João no Ceará. "Não sei minha agenda de cabeça, porque estou na confusão do Carnaval, mas será um privilégio, um prazer muito grande poder estar aqui no período de São João, que é um período tão brasileiro, tão nosso, e que combina muito com Pedro Sampaio também".

Foco no público do exterior

Na conversa, o cantor ainda declarou que, após o Carnaval, o foco será o planejamento da carreira internacional.

Acredito que, depois do Carnaval, vou voltar bastante as minhas atenções para os meus primeiros passos na carreira internacional. Várias portas estão se abrindo, e eu quero estar preparado para esse momento.