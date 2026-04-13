'Entardecer dos 300': aniversário de Fortaleza reúne música, pôr do sol e memória; veja imagens

Nesta segunda-feira (13), dia oficial do aniversário de Fortaleza, o público celebrou os 300 anos da Capital com o evento "Entardecer dos 300", que reuniu música, pôr do sol, praia e memória.

A festa teve início na Ponte dos Ingleses, com espetáculo musical apresentado pela organização da sociedade civil (OSC) Casa da Vovó Dedé.

Legenda: Público acompanha "Entardecer dos 300". Foto: Kid Junior.

Fundada em 1993 na Barra do Ceará, a instituição acolhe pessoas de todas as idades e atua em áreas como formação artística e cultural, educação complementar, formação cidadã, segurança alimentar e inclusão.

Segundo o diretor artístico da Casa de Vovó Dedé, Ewelter Rocha, o repertório selecionado conversa diretamente com a cidade, construindo um olhar delicado sobre a praia e as pessoas.

Legenda: À direita, prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, primeira-dama, Cristiane Leitão, e secretária municipal do turismo, Denise Carrá, no evento "Entardecer dos 300". Foto: Kid Junior.

Ele também destaca a conexão entre a história da organização e de Fortaleza. "Há 33 anos a gente tem essa conexão muito íntima com a cidade. Então esse convite vem celebrar um trabalho longevo, um trabalho não só com os artistas mas com a comunidade. Hoje é muito difícil pensar a cidade de Fortaleza sem trazer pra dentro desse pensamento a Casa de Vovó Dedé", ressalta.

Legenda: Apresentação da Esquadrilha da Fumaça durante "Entardecer dos 300". Foto: Kid Junior.

O evento contou, ainda, com apresentação da Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira (FAB), com aviões Embraer A-29 Super Tucano.

Prefeito Evandro Leitão admite receber críticas

Durante o momento, o prefeito da Capital, Evandro Leitão, destacou o desejo de construir políticas públicas sólidas para uma cidade mais justa e revelou acolher as críticas que recebe.

Legenda: Prefeito Evandro Leitão discursa durante "Entardecer dos 300". Foto: Kid Junior

"Daqui a algum tempo eu passo, mas a cidade permanece. Nos 300 anos de Fortaleza, já teve vários gestores, cada um dando a sua contribuição, esforço e talento. (...) Muita humildade para receber as críticas de cada um de vocês. As críticas fazem parte e eu estou aberto a ouvi-las e a mudar o que for necessário", discursou.

Legenda: Ponte Metálica foi palco de celebração para o aniversário de Fortaleza. Foto: Kid Junior.

Espetáculo de luzes no Estoril

O "Entardecer dos 300" finalizou à noite, no Estoril, com um show de projeções sobre história, ícones da cidade e identidade.

Legenda: Projeções na fachada do Estoril. Foto: Kid Junior.

O show de luzes utilizou a fachada do prédio para projetar imagens que contam a história da Capital, desde a fundação em torno do Forte de Nossa Senhora da Assunção até a metrópole atual.

O foco das projeções foi a "identidade fortalezense", celebrando a cultura, o povo e os marcos desses 300 anos.