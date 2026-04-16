América-RN x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza volta os olhares mais uma vez para a Copa do Nordeste. A equipe vai enfrentar o América-RN nesta quinta-feira (16), às 19h, no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB), pela 4ª rodada da competição.

A partida aconteceria na Arena das Dunas, em Natal (RN), mas foi transferida para a capital da Paraíba, devido a um show da dupla Henrique e Juliano, marcado na arena potiguar para o próximo dia 18.

O Leão do Pici vai para o duelo após vencer o São Bernardo, fora de casa, por 1 a 0 na Série B, conquistando os três primeiros pontos como visitante. Por outro lado, na Copa do Nordeste, a equipe perdeu o Clássico-Rei, no último dia 8, por 2 a 0, com a primeira derrota na competição. O resultado negativo proporcionou uma onda de protestos da torcida tricolor na sede do clube.

O Mecão vive um cenário parecido. Pela Série D, venceu o Central-PE por 1 a 0, fora de casa. Mas, no Nordestão, foi goleado pelo ABC-RN por 3 a 0, no clássico Potiguar na competição, perdendo a invencibilidade na temporada. A equipe está no grupo C, como quarto colocado e tem quatro pontos.

PALPITES

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ONDE ASSISTIR

A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também trazem os detalhes da partida. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

MECÃO VOLTANDO DE VITÓRIA NA SÉRIE D

Ranielle Ribeiro, treinador do América-RN, no duelo contra o Central-PE na Série D, colocou o atacante Paulinho para a estreia e a expectativa é de mantê-lo na titularidade.

Com o calendário apertado, Ranielle pode promover mudanças no meio-campo, com Coppetti entre os titulares, só que ainda não há indicações de quem pode sair.

De fora, estão Lucas Mendes, que vai cumprir suspensão após expulsão contra o ABC-RN. No departamento médico, estão Nycollas Lopo e Heliardo.

TRICOLOR QUER A CLASSIFICAÇÃO E ALCANÇAR OBJETIVO

Thiago Carpini, técnico do Fortaleza, teve dois dias de preparação com o elenco após retornar do duelo contra o São Bernardo no fim de semana. O treinador tem utilizado a Copa do Nordeste para dar mais minutagem para atletas do elenco que ele pouco utilizou.

Caso vença o América-RN, o Tricolor garante a classificação para as quartas de final. Entre as metas do Fortaleza, no Nordestão foi a fase estipulada como objetivo para cumprir. O Leão tem seis pontos e está na segunda colocaçã do grupo D.

Para a viagem, Carpini relacionou 24 atletas. O departamento médico do Fortaleza foi divulgado com duas novidades: os laterais esquerdos Fuentes (lesão ligamentar colateral medial no joelho direito) e Guilherme (lesão no músculo adutor da coxa esquerda).

Juntos de Bruninho (lesão no tendão do adutor direito), João Ricardo (lesão ligamentar colateral medial no joelho direito), Cardona(pós-operatório de artroscopia no joelho esquerdo e estiramento posterior na coxa esquerda) e Crispim (lesão no músculo adutor da coxa direita), são seis atletas lesionados no Tricolor.

Confira a lista de relacionados:

- Goleiros: Brenno, Vinícius Silvestre e Magrão

- Laterais: Paulinho, Mailton e Mucuri

- Zagueiros: Britez, Kauã Rocha, Luan Freitas e Lucas Gazal

- Meio-campistas: Lucas Sasha, Lucca Prior, Pierre, Pochettino, Rodrigo, Rodriguinho, Ronald e Ryan

- Atacantes: Lucas Emanoel, Luiz Fernando, Miritello, Paulo Baya, Vitinho e Welliton

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: Brenno; Paulinho, Kauã Rocha, Luan Freitasl, Mucuri; Ronald, Rodrigo, Lucca Prior; Welliton, Paulo Baya, Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

América-RN: Renan Bragança, Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba (Renzo) e Evandro; Coppetti, Judson, Alexandre Aruá e Souza; Cassiano e Paulinho. Técnico: Ranielle Ribeiro

FICHA TÉCNICA | AMÉRICA-RN X FORTALEZA

Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa-PB

Data: 16/04/26 (quinta-feira)

Horário: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistente 1: Ruan Luiz De Barros Silva (AL)

Assistente 2: Pedro Jorge Santos de Araujo (AL)

Quarto Árbitro: Diego Leonardo de Lima Santana Coutinho (RN)