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Giulio marca primeiro gol como profissional e comemora espaço no Ceará

Atacante começa a ter maior sequência de jogos

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 21:36)
Jogada
Legenda: Giulio marcou seu primeiro gol como profissional
Foto: KID JUNIOR / SVM

Autor do gol inaugural do Ceará na vitória sobre a Jacuipense, na última terça-feira (14), pela Copa do Nordeste, Giulio atingiu um marco na carreira. Aos 20 anos, o atacante balançou as redes pela primeira vez como profissional e passa a acumular maior minutagem no elenco principal.

“É uma felicidade muito grande marcar meu primeiro gol como profissional, ainda mais podendo ajudar a equipe a conquistar a vitória. Agora é seguir trabalhando forte para ter mais oportunidades e contribuir ainda mais com o Ceará ao longo da temporada” destacou o jogador.

Na partida, Giulio permaneceu em campo por 65 minutos e teve participação efetiva, especialmente na primeira etapa. O desempenho acompanha a evolução do atleta ao longo da temporada.

Com oito jogos disputados em 2026, o atacante se torna uma opção mais frequente para o técnico Mozart. Nos últimos cinco compromissos, foi utilizado em quatro, sendo duas vezes como titular e duas saindo do banco de reservas.

“Fico muito feliz pela confiança do professor Mozart. Tenho trabalhado bastante no dia a dia para conquistar meu espaço e aproveitar cada oportunidade. Estar no elenco profissional já é motivo de muito orgulho para mim e para minha família” pontuou Giulio.

Natural de São Vicente, interior de São Paulo, Giulio passou pelas categorias de base da Portuguesa Santista e do Palmeiras antes de chegar ao Ceará. Pelo clube alvinegro, foi artilheiro e campeão da Copa do Nordeste Sub-20 em 2025, título que ajudou na projeção do atleta ao elenco principal.

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