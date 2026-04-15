Fortaleza pode solicitar recuperação judicial? Veja posição do clube

Uma questão ganhou força nas redes sociais dos torcedores do Fortaleza na manhã desta quarta-feira (15): a possibilidade do clube ingressar com um pedido de Recuperação Judicial. O tema foi amplamente debatido, com esse mecanismo sendo uma prática de instituições que buscam evitar a falência após o completo colapso financeiro. Assim, o Diário do Nordeste checou essa informação.

Em contato com a reportagem, a diretoria tricolor ressaltou que não procede a informação ou qualquer medida dessa natureza. A gestão também pontuou que não existe qualquer plano de Recuperação Judicial em análise no momento. Logo, essa possibilidade não é sequer avaliada hoje.

Na análise interna, com responsabilidade, a agremiação segue trabalhando para superar as questões econômicas pendentes e preservar a saúde financeira e institucional de modo que possa alcançar os resultados esportivos projetados para 2026. Além do título cearense, o clube segue vivo na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e ainda tem o objetivo do acesso na Série B do Brasileiro.

Crise financeira

Apesar de não aderir ao movimento de Recuperação Judicial, é fato que o Fortaleza atravessa uma profunda crise financeira. Na última quinta-feira (9), em vídeo divulgado na conta oficial do clube, o CEO Pedro Martins trouxe mais exposição para a questão ao confimar que "acabou o dinheiro" da instituição.

“Somos um clube que estava há sete anos na Série A. Como assim? Um clube que estava há sete anos na Série A e agora tem que lidar com dívidas imensas? Acabou o dinheiro? Acabou o dinheiro. Mas nós estamos aqui para lidar com esse cenário". Pedro Martins CEO do Fortaleza

No pronunciamento em vídeo, o gestor pontuou que a instituição convive com problemas decorrentes do rebaixamento e de compromissos antigos, o que dificulta o planejamento para a Série B. Desde a chegada, o profissional lida com cobranças financeiras ao mesmo tempo em que tenta estruturar o clube.

Prestação de contas

O Conselho Deliberativo do Fortaleza marcou a votação das contas do clube de 2025 para a próxima quinta-feira (23). A assembleia para a apreciação da parte financeira da Associação e da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) foi convocada no dia 27 de março. No entanto, os documentos para avaliação dos conselheiros foram divulgados apenas na última sexta-feira (3). Mediante o curto intervalo de tempo até a data da sessão plenária, que seria em 6 de abril, esse intervalo foi ampliado após o reconhecimento de que o “prazo realmente insuficiente para o adequado exame das matérias”.

Por isso, uma nova data foi indicada a fim de melhor deliberação dos interessados para a votação. Vale ressaltar que o clube já votou e aprovou as contas dos três primeiros trimestres de 2025, ou seja, resta agora o 4º trimestre e o balanço anual. Além da fiscalização por parte do Conselho Deliberativo, a instituição também conta com a auditoria externa da empresa BDO, referência mundial, que monitora e fiscaliza todo o processo. O Conselho Fiscal do Fortaleza também tem esse papel.