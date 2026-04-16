Flamengo x Independiente Medellín na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite
Equipes duelam nesta quinta-feira, 16 de abril
Flamengo e Independiente Medellín se enfrentam na Copa Libertadores da América, nesta quinta-feira (16), em partida válida pela 2ª rodada do Grupo A. O jogo será às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
O confronto entre Flamengo x Independiente Medellín terá transmissão da ESPN e Disney+
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Flamengo
Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Evertton Araújo, Paquetá e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.Técnico: Leonardo Jardim
Independiente Medellín
Eder Chaux, Léyser Chaverra, Londoño, Ortíz e Frank Fabra; Mena, Perlaza e Alexis Serna; Montaño, Chaverra e Fydriszewski.Técnico: Alejandro Restrepo
FICHA TÉCNICA
Flamengo x Independiente Medellín
Data e hora: 16 de abril, às 21h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro