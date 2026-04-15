Com classificação épica do Bayern, semifinais da Liga dos Campeões estão definidas

Os bávaros eliminaram o Real Madrid em jogo épico em Munique

Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 23:33)
Legenda: O Bayern teve vitória épica diante do Real Madrid em Munique
Foto: Divulgação / @FCBayern

As semifinais da Liga dos Campeões 2026 estão definidas. Bayern de Munique x PSG e Arsenal x Atlético de Madrid se enfrentarão em dois jogos por uma vaga na finalíssima em Budapeste, na Hungria.

Semifinais

Legenda: As semifinais da Liga dos Campeões foram definidas
Foto: Divulgação / UEFA

As datas dos jogos de ida são 28 e 29, e os de volta 5 e 6. Bayern e Arsenal decidem em casa.

Como Bayern e Arsenal avançaram 

Bayern e Arsenal se classificaram nesta quarta-feira em atuações distintas. Um jogaço em Munique e um jogo morno em Londres.

A classificação dos bávaros foi épica contra o Real Madrid, na Allianz Arena. O Bayern tinha a vantagem por ter vencido por 2x1 na Espanha, mas o Real mostrou toda sua tradição e mentalidade no jogo.

Guler fez 1x0 para o Real, Pavlovic empatou para o Bayern, Guler fez o segundo aos 29, mas Kane empatou aos 38.

No fim do 1º tempo, Mbappé fez o terceiro do Real, colocando fogo no confronto.

Na etapa final, após expulsão de Camavinga aos 40 minutos, o Bayern virou o jogo, com golaços de Luiz Díaz e Olise.

A classificação do Arsenal foi protocolar, segurando o 0x0 com o Sporting Lisboa em Londres após vencer por 1x0 no Avalade.

