Palmeiras x Sporting Cristal na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta quinta-feira, 16 de abril

Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Legenda: Palmeiras conta com o apoio da sua torcida para vencer os peruanos
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras e Sporting Cristal se enfrentam na Copa Libertadores da América, nesta quinta-feira (16), em partida válida pela 2ª rodada do Grupo F. O jogo será às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Palmeiras x Sporting Cristal terá transmissão do Paramount+

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras 

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Goméz, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício; Allan, Arias e Flaco López.Técnico: Abel Ferreira

Sporting Cristal

Enriquez; Sosa, Araújo, Lutiger e Cristiano; Cazonatti, Távara, Juan González e Castro; Ávila e Iberico.Técnico: Zé Ricardo

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Sporting Cristal

Data e hora: 16 de abril, às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

