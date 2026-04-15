Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará terá desfalque e retorno importante contra o Londrina na Série B

Equipes se enfrentam no domingo, no Paraná, e Vovô quer manter liderança

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Ceará avançou à 3ª fase da Copa do Brasil de 2026
Foto: Kid Júnior / SVM

O Ceará terá um desfalque importante no jogo contra o Londrina na Série B do Brasileirão 2026. O meia-atacante Matheus Araújo completou a série de três cartões amarelos na partida contra o Náutico e por isso não estará à disposição no próximo jogo.

O treinador tem três principais opções para a vaga de meia-atacante titular, posição que ainda segue indefinida quanto à titularidade: Vina, titular contra a Jacuipense e autor de um dos gols, Juan Alano, titular no mesmo jogo, e Melk, que saiu do banco e marcou um gol.

Foto: Kid Júnior / SVM

Por outro lado, o Vovô terá à disposição o atacante Fernandinho. Ele não atuou na partida contra a Jacuipense, porque havia sido expulso contra o Fortaleza, no Clássico-Rei da semana anterior. Ele havia sido titular nos dois jogos anteriores ao da Jacuipense.

O Ceará se reapresenta nesta quinta-feira (16) e inicia os preparativos para a partida contra o Londrina. O time viaja na sexta-feira (17), para no domingo (19) entrar em campo pela quinta rodada da Série B do Brasileirão 2026.

