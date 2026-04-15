Ferroviário x Retrô: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pelo Nordestão

Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Legenda: O Ferroviário recebe o Retrô pela Copa do Nordeste
Foto: Iago Ferreira / Ferroviário

O Ferroviário recebe o Retrô nesta quarta-feira (15), em partida válida pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. A bola rola às 19h30, no Estádio Presidente Vargas, e pode deixar o Tubarão próximo da vaga nas quartas de final do torneio regional.

Onde Assistir

O jogo será transmitido na Romário TV, no Youtube.

Palpites

Como chega o Ferrão

O Ferroviário vive bom momento e não perde desde a eliminação para o Fortaleza na semifinal do Campeonato Cearense. A equipe soma quatro jogos de invencibilidade, com duas vitórias consecutivas sobre Jacuipense e Tirol.

Além da sequência positiva, o retorno do meia Thálisson aumenta a confiança. O jogador voltou a ser relacionado e marcou na última partida, diante da Coruja.

Como chega o Retrô

Sem vencer há três partidas, o Retrô entra em campo pressionado em busca da classificação na Copa do Nordeste. A equipe vem de derrota para o Sport na competição e acumula mais dois resultados negativos recentes: revés diante do Treze e empate com o Serra Branca, ambos pela Série D.

Uma vitória pode colocar o time na zona de classificação, deixando tudo em aberto para a última rodada.

Prováveis escalações

Ferroviário

Victor Brasil; Jefferson Geo, Tiago Santana, Caio Bahia e Pedrinho; Luan, Lucas Black e Brayan; Yair Mena, Carlinhos e Camilo. Técnico: Nuno Pereira

Retrô

Jefferson Paulino; David Junio, Dankler, Guilherme Paixão e Luiz Henrique; Kadi, Radsley, Sillas e Diego Guerra; Douglas e Willian Lira. Técnico:Jamesson Andrade

Arbitragem

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Bruno da Paixão e Aleq Santana dos Santos Silva (BA)

Quarto árbitro: Leandro Martins Marques (CE)

