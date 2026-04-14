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Ancelotti consulta Lula sobre Neymar na Seleção para a Copa 2026

Lula revela conversa com Ancelotti sobre Neymar e coloca condições para convocação

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:29)
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Legenda: Lula ainda indicou que o atacante deve se inspirar em referências como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi
Foto: Ricardo Stuckert/PR.

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, revelou que teve uma conversa direta com o técnico Carlo Ancelotti sobre a possível convocação do camisa 10. Segundo Lula, o treinador questionou sua opinião sobre o retorno do atacante à equipe nacional.

“Ele me perguntou: ‘Você acha que o Neymar deve ser convocado?’”, contou o presidente em entrevista. A resposta foi direta: o talento nunca foi colocado em dúvida, mas a presença no Mundial depende de outros fatores.

“Se ele estiver fisicamente preparado, ele tem futebol. Mas é preciso saber se ele quer. Se quiser, tem que ser profissional”, afirmou Lula. ([ge][1])

Atualmente com 34 anos e defendendo o Santos, Neymar vive a expectativa de retornar à Seleção após um período marcado por problemas físicos e ausência nas últimas convocações.

Lula ainda indicou que o atacante deve se inspirar em referências como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, exemplos de longevidade em alto nível.

A convocação definitiva da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo será anunciada em maio, com lista de 26 jogadores. A equipe comandada por Ancelotti estreia no torneio em junho, já com grupo definido ao lado de Escócia, Haiti e Marrocos. 

Enquanto isso, Neymar segue em observação. O desempenho pelo Santos e, principalmente, sua condição física nas próximas semanas serão determinantes para saber se o camisa 10 ainda terá espaço em mais um Mundial.

Homem idoso branco de cabelos, barba e bigode brancos, trajando um terno azul escuro, gravata com bolinhas vermelhas e segurando um microfone.

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