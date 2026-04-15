Com novidades no DM, Fortaleza viaja para duelo contra América-RN na PB

O Fortaleza viajou para João Pessoa, na Paraíba, na tarde desta quarta-feira (15), onde vai enfrentar o América-RN, na quinta-feira (16), às 19h, pela Copa do Nordeste.

Thiago Carpini relacionou 24 atletas e comandou o treino de apronto pela manhã, no Centro de Excelência Alcides Santos.

O departamento médico do Fortaleza foi divulgado com duas novidades: os laterais esquerdos Fuentes (lesão ligamentar colateral medial no joelho direito) e Guilherme (lesão no músculo adutor da coxa esquerda). Juntos de Bruninho, João Ricardo, Cardona e Crispim, são seis atletas lesionados no Tricolor.

Confira a lista de relacionados:

- Goleiros: Brenno, Vinícius Silvestre e Magrão

- Laterais: Paulinho, Mailton e Mucuri

- Zagueiros: Britez, Kauã Rocha, Luan Freitas e Lucas Gazal

- Meio-campistas: Lucas Sasha, Lucca Prior, Pierre, Pochettino, Rodrigo, Rodriguinho, Ronald e Ryan

- Atacantes: Lucas Emanoel, Luiz Fernando, Miritello, Paulo Baya, Vitinho e Welliton