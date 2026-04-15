Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Com novidades no DM, Fortaleza viaja para duelo contra América-RN na PB

Fortaleza tem seis atletas no departamento médico

Escrito por
Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
(Atualizado às 15:29)
Jogada
Legenda: Fortaleza vai enfrentar o América-RN na Paraíba.
Foto: Fotos: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza viajou para João Pessoa, na Paraíba, na tarde desta quarta-feira (15), onde vai enfrentar o América-RN, na quinta-feira (16), às 19h, pela Copa do Nordeste.

Thiago Carpini relacionou 24 atletas e comandou o treino de apronto pela manhã, no Centro de Excelência Alcides Santos.

O departamento médico do Fortaleza foi divulgado com duas novidades: os laterais esquerdos Fuentes (lesão ligamentar colateral medial no joelho direito) e Guilherme (lesão no músculo adutor da coxa esquerda). Juntos de Bruninho, João Ricardo, Cardona e Crispim, são seis atletas lesionados no Tricolor.

Confira a lista de relacionados:

- Goleiros: Brenno, Vinícius Silvestre e Magrão
- Laterais: Paulinho, Mailton e Mucuri
- Zagueiros: Britez, Kauã Rocha, Luan Freitas e Lucas Gazal
- Meio-campistas: Lucas Sasha, Lucca Prior, Pierre, Pochettino, Rodrigo, Rodriguinho, Ronald e Ryan
- Atacantes: Lucas Emanoel, Luiz Fernando, Miritello, Paulo Baya, Vitinho e Welliton

Assuntos Relacionados
Elenco do Ceará comemora gol

Jogada

Ceará terá desfalque e retorno importante contra o Londrina na Série B

Equipes se enfrentam no domingo, no Paraná, e Vovô quer manter liderança

Daniel Farias Há 26 minutos
Fortaleza vai enfrentar o América-RN na Paraíba.

Jogada

Com novidades no DM, Fortaleza viaja para duelo contra América-RN na PB

Fortaleza tem seis atletas no departamento médico

Fernanda Alves Há 1 hora
Sede do Fortaleza

Jogada

Fortaleza pode solicitar recuperação judicial? Veja posição do clube

O clube cearense atravessa um momento difícil financeiramente

Redação 15 de Abril de 2026
bola

Jogada

Como funcionou a classificação para a Copa? Entenda o novo sistema de 48 seleções

Competição terá início no dia 11 de junho

Crisneive Silveira 15 de Abril de 2026
tUBARÃO

Jogada

Ferroviário x Retrô: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pelo Nordestão

Liuê Góis 15 de Abril de 2026
fluminense

Jogada

Fluminense x Independiente Rivadavia na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta quarta-feira, 15 de abril

Liuê Góis 15 de Abril de 2026