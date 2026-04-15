Fluminense x Independiente Rivadavia na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite
Equipes duelam nesta quarta-feira, 15 de abril
Fluminense e Independiente Rivadavia se enfrentam na Copa Libertadores da América, nesta quarta-feira (15), em partida válida pela 2ª rodada do Grupo C. O jogo será às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
O confronto entre Fluminense x Independiente Rivadavia terá transmissão da Globo, GE TV (Globoplay), ESPN e Disney+
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Renê; Hércules, Martinelli e Savarino; Serna, Canobbio e John Kennedy.Técnico: Fernando Diniz
Independiente Rivadavia
Bolcato; Bonifacio, Studer, Villalba e Gómez; Ríos, Florentín, Fernández e Atencio; Sartori e Villa.Técnico: Alfredo Berti
FICHA TÉCNICA
Data e hora: 15 de abril, às 21h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro