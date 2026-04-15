Fluminense x Independiente Rivadavia na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta quarta-feira, 15 de abril

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: Fluminense faz a sua estreia em casa na Libertadores
Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Fluminense e Independiente Rivadavia se enfrentam na Copa Libertadores da América, nesta quarta-feira (15), em partida válida pela 2ª rodada do Grupo C. O jogo será às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Fluminense x Independiente Rivadavia​ terá transmissão da Globo, GE TV (Globoplay), ESPN e Disney+

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Renê; Hércules, Martinelli e Savarino; Serna, Canobbio e John Kennedy.Técnico: Fernando Diniz

Independiente Rivadavia​

Bolcato; Bonifacio, Studer, Villalba e Gómez; Ríos, Florentín, Fernández e Atencio; Sartori e Villa.Técnico: Alfredo Berti

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Independiente Rivadavia

Data e hora: 15 de abril, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Como funcionou a classificação para a Copa? Entenda o novo sistema de 48 seleções

Competição terá início no dia 11 de junho

Crisneive Silveira Há 13 minutos
tUBARÃO

Jogada

Ferroviário x Retrô: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pelo Nordestão

Liuê Góis Há 1 hora
fluminense

Jogada

Fluminense x Independiente Rivadavia na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta quarta-feira, 15 de abril

Liuê Góis Há 1 hora
Gabriel Paulista

Jogada

Corinthians x Santa Fe na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta quarta-feira, 15 de abril

Redação Há 1 hora
Kaio Jorge

Jogada

Cruzeiro x Universidad Católica na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta quarta-feira, 15 de abril

Liuê Góis Há 1 hora

Jogada

Melk marca seu primeiro gol como profissional pelo Ceará em goleada contra o Jacuipense

Atacante entrou na etapa final e fez o terceiro gol do Vozão no jogo

Vladimir Marques 15 de Abril de 2026