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Exclusivo: Luizão revela bastidores do Ceará, trabalho com Mozart e luta pelo acesso à Série A

Jogada do Vozão entrevistou o zagueiro do Ceará, que abriu o jogo sobre sua vida do Vovô

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada

Luizão, zagueiro do Ceará, abriu o jogo em uma entrevista exclusiva ao Jogada do Vozão, revelando os bastidores do trabalho do técnico Mozart no Vozão e contando qual é o real segredo para buscar o acesso nesta temporada.

Luizão detalha como o elenco tem assimilado as ideias táticas de Mozart e a mentalidade necessária para colocar o Vozão de volta na elite.

> ASSISTA AO VÍDEO COMPLETO NO JOGADA DO VOZÃO

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