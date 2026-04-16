Exclusivo: Luizão revela bastidores do Ceará, trabalho com Mozart e luta pelo acesso à Série A

Luizão, zagueiro do Ceará, abriu o jogo em uma entrevista exclusiva ao Jogada do Vozão, revelando os bastidores do trabalho do técnico Mozart no Vozão e contando qual é o real segredo para buscar o acesso nesta temporada.

Luizão detalha como o elenco tem assimilado as ideias táticas de Mozart e a mentalidade necessária para colocar o Vozão de volta na elite.