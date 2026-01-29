Campeões da Copa do Mundo: veja a lista completa desde 1930

Vem aí a 23ª edição da Copa do Mundo de futebol. O maior torneio da modalidade e uma das maiores competições esportivas teve início em 1930 e reúne países de todos os continentes. Realizada a cada quatro anos, já teve diversos campeões. Confira a lista completa.

O Brasil foi o país que mais ergueu taças, com cinco títulos. Em seguida, estão Alemanha e Itália (4). Depois vem Argentina, França e Uruguai, cada um com dois troféus. Espanha e Inglaterra finalizam a lista com um cada. A Alemanha é a seleção com mais vices (três vezes). Não houve disputa nos anos de 1942 e 1946 por causa da Segunda Guerra Mundial.

Em 2026, a competição será realizada no Canadá, Estados Unidos e México. Pela primeira vez, o evento vai reunir 48 seleções na disputa. A abertura será no dia 11 de junho e a final está marcada para 19 de julho.

🏆 Campeões da Copa do Mundo – Lista por Ano