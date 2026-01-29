Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Campeões da Copa do Mundo: veja a lista completa desde 1930

Edição de 2026 será realizada no Canadá, Estados Unidos e México

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Taça da Copa do Mundo.
Foto: FABRICE COFFRINI/AFP

Vem aí a 23ª edição da Copa do Mundo de futebol. O maior torneio da modalidade e uma das maiores competições esportivas teve início em 1930 e reúne países de todos os continentes. Realizada a cada quatro anos, já teve diversos campeões. Confira a lista completa.

O Brasil foi o país que mais ergueu taças, com cinco títulos. Em seguida, estão Alemanha e Itália (4). Depois vem Argentina, França e Uruguai, cada um com dois troféus. Espanha e Inglaterra finalizam a lista com um cada. A Alemanha é a seleção com mais vices (três vezes). Não houve disputa nos anos de 1942 e 1946 por causa da Segunda Guerra Mundial.

Em 2026, a competição será realizada no Canadá, Estados Unidos e México. Pela primeira vez, o evento vai reunir 48 seleções na disputa. A abertura será no dia 11 de junho e a final está marcada para 19 de julho.

🏆 Campeões da Copa do Mundo – Lista por Ano

 

 
  • 1930 - Uruguay
  
  • 1934 - Itália
  
  • 1938 - Itália
  
  • 1950 - Uruguay
  
  • 1954 - Alemanha Ocidental
  
  • 1958 - Brasil
  
  • 1962 - Brasil
  
  • 1966 - Inglaterra
  
  • 1970 - Brasil
  
  • 1974 - Alemanha Ocidental
  
  • 1978 - Argentina
  
  • 1982 - Itália
  
  • 1986 - Argentina
  
  • 1990 - Alemanha Ocidental
  
  • 1994 - Brasil
  
  • 1998 - França
  
  • 2002 - Brasil
  
  • 2006 - Itália
  
  • 2010 - Espanha
  
  • 2014 - Alemanha
  
  • 2018 - França
  
  • 2022 - Argentina

Veja também

teaser image
Jogada

Mascotes da Copa 2026: nomes, significados e história por trás da criações

 
Assuntos Relacionados
profissional

Jogada

Fortaleza anuncia ex-Coritiba e Cruzeiro como novo Gerente de Planejamento e Controle de Futebol

Herbert Júnior tem vasta experiência na área

Redação Há 15 minutos

Jogada

Satisfeito com elenco, Ceará quer contratar atacantes para fechar janela de transferências

Vovô já realizou sete contratações para o início da temporada e quer reforçar o setor ofensivo

Samuel Conrado Há 41 minutos
taça

Jogada

Campeões da Copa do Mundo: veja a lista completa desde 1930

Edição de 2026 será realizada no Canadá, Estados Unidos e México

Crisneive Silveira Há 1 hora
Foto de Botafogo e Cruzeiro durante jogo da Série A do Brasileirão 2025

Jogada

Botafogo x Cruzeiro na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Brasileiro em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias Há 1 hora
Mirassol e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (29) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro

Jogada

Mirassol x Vasco na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Brasileiro em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Deni Avdija, jogador do Washington Wizards, durante jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (29)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 2 horas