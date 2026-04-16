Cascavel recebe a 5ª Corrida de Rua do Memorial Edson Queiroz

A cidade de Cascavel, no Ceará, será palco de mais uma edição de um evento que une esporte, cultura e celebração histórica. A 5ª Corrida de Rua do Memorial Edson Queiroz acontece no dia 18 de abril, com largada marcada para as 16h, reunindo atletas e entusiastas da corrida em um cenário especial.

O evento oferece percursos de 3 km e 6 km, pensados para atender desde iniciantes até corredores mais experientes. A proposta é democratizar a prática esportiva, incentivando a participação de pessoas de diferentes níveis de preparo físico.

Mais do que uma competição, a corrida faz parte da programação da Semana do Chanceler Edson Queiroz, uma iniciativa do Memorial que busca valorizar e difundir o legado de um dos grandes nomes do empreendedorismo brasileiro. Ao longo do mês de abril, a cidade recebe uma série de atividades culturais, esportivas e educativas abertas ao público.

A programação tem como objetivo destacar a trajetória de Edson Queiroz, marcada por uma visão inovadora e forte contribuição para o desenvolvimento empresarial e educacional do país. A corrida, nesse contexto, surge como um dos momentos mais aguardados, promovendo integração, saúde e bem-estar.

Com um percurso em meio a um ambiente inspirador, o evento promete proporcionar não apenas um desafio esportivo, mas também uma experiência única para os participantes e espectadores.

A expectativa é de grande adesão da comunidade local e de visitantes, consolidando a corrida como um dos principais eventos da agenda esportiva de Cascavel dentro da semana comemorativa.