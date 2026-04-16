Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (16)
Alexandre Mota
(Atualizado às 09:16)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (16) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (16)
AFC CHAMPIONS LEAGUE (QUARTAS DE FINAL)
- 13h15 | Al Sadd x Vissel Kobe | ESPN 4 e Disney+
EUROPA LEAGUE (QUARTAS DE FINAL)
- 13h45 | Celta de Vigo x Freiburg | CazéTV
- 16h | Aston Villa x Bologna | CazéTV
- 16h | Nottingham Forest x Porto | CazéTV
- 16h | Real Betis x Braga | CazéTV
COPA LIBERTADORES
- 19h | Palmeiras x Sporting Cristal | Paramount+
- 19h | Lanús x Always Ready | ESPN 4 e Disney+
- 21h30 | Flamengo x Independiente Medellín | ESPN e Disney+
- 21h30 | Peñarol x Platense | Paramount+
COPA SUL-AMERICANA
- 19h | Atlético-MG x Juventud-URU | ESPN e Disney+
- 19h | Tigre x Macará | Paramount+
- 21h30 | RB Bragantino x Blooming | ESPN 4 e Disney+
- 21h30 | San Lorenzo x Deportivo Cuenca | Paramount+
- 23h | Cienciano x Academia Puerto Cabello | ESPN 2 e Disney+
COPA DO NORDESTE
- 19h | América-RN x Fortaleza | SportyNet (Youtube)
- 19h | Imperatriz x ABC | Canal do Benja (Youtube)
