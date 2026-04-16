Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (16)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste quinta, dia 16 de abril de 2026

Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 09:16)
Legenda: O Palmeiras é um dos favoritos ao título da Libertadores de 2026
Foto: Cesar Greco / Palmeiras

agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (16) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (16)

AFC CHAMPIONS LEAGUE (QUARTAS DE FINAL)

  • 13h15 | Al Sadd x Vissel Kobe | ESPN 4 e Disney+

EUROPA LEAGUE (QUARTAS DE FINAL)

  • 13h45 | Celta de Vigo x Freiburg | CazéTV
  • 16h | Aston Villa x Bologna | CazéTV
  • 16h | Nottingham Forest x Porto | CazéTV
  • 16h | Real Betis x Braga | CazéTV

COPA LIBERTADORES

  • 19h | Palmeiras x Sporting Cristal | Paramount+
  • 19h | Lanús x Always Ready | ESPN 4 e Disney+
  • 21h30 | Flamengo x Independiente Medellín | ESPN e Disney+
  • 21h30 | Peñarol x Platense | Paramount+

COPA SUL-AMERICANA

  • 19h | Atlético-MG x Juventud-URU | ESPN e Disney+
  • 19h | Tigre x Macará | Paramount+
  • 21h30 | RB Bragantino x Blooming | ESPN 4 e Disney+
  • 21h30 | San Lorenzo x Deportivo Cuenca | Paramount+
  • 23h | Cienciano x Academia Puerto Cabello | ESPN 2 e Disney+

COPA DO NORDESTE

  • 19h | América-RN x Fortaleza | SportyNet (Youtube)
  • 19h | Imperatriz x ABC |  Canal do Benja (Youtube)
