Filhas de Vampeta pedem prisão do pai por falta de pagamento de pensão

Vampeta é acionado na Justiça por falta de pagamento de pensão alimentícia. As duas filhas do ex-jogador reclamam o atraso de dois meses do benefício. Os valores das parcelas iam de R$ 8.463 a R$ 12.092,67 e estão em atraso deste 8 de setembro.

Outra ação contra Vampeta

Em outra ação na Justiça contra o ex-jogador, Vampeta foi obrigado a pagar R$ 495.646,99 em dívidas de pensão alimentícia das filhas. O processo tramita na 5ª Vara Cível de Barueri e teve início em dezembro de 2018, quando três pagamentos não foram realizados. Atualmente, as jovens têm 19 e 21 anos e deviam ter recebido, na época, cerca de R$ 61 mil.

Para sanar a dívida, Vampeta ofereceu um apartamento avaliado em R$ 650 mil. O espaço estaria sendo ocupado por outra ex-mulher do ex-jogador e, assim, a proposta não foi aceita. A defesa da parte interessada pediu à Justiça que um documento seja encaminhado para a rádio Jovem Pan, em São Paulo, onde Vampeta atualmente trabalha. O intuito é que o montante devido, cerca R$ 495.646,99, seja descontado do salário dele.

