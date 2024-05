Fiuk afirma ser heterossexual após trecho de programa viralizar: 'Desculpa decepcionar vocês'

O cantor e ator Fiuk se pronunciou sobre sua sexualidade após questionamentos de internautas. O assunto veio à tona após viralizar um trecho de sua participação no programa "Surubaum", apresentado por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank no YouTube.

No videocast, Fiuk declarou que já fez "zoeiras com amigos e amigas ao mesmo tempo". Contudo, o cantor entrou em detalhes sobre o episódio após o comentário gerar interpretações variadas.

"Sou heterossexual. Falei nesse corte que eu estava com uns amigos e amigas e tal, e a gente brincava um pouco aqui e um pouco ali. Deixa eu traduzir isso. Não necessariamente você sendo um homem, você está com um amigo seu pegando outras meninas, você precisa pegar o seu amiguinho. E vice-versa", afirmou em vídeo publicado no Instagram nesta sábado (25).

"Eu tô com uma menina, vou para outra menina. Meu amigo vai para outra menina. Isso aconteceu uma vez, foi uma experiência legal, mas assim, só para deixar claro", explicou.

"Não acho mérito ou demérito ser, ou não ser gay. Para mim tanto faz, então se eu for gay um dia, vou falar. E se não for, tá tudo bem também. Desculpa decepcionar vocês, mas é isso, sou heterossexual", reforçou.