Anitta debocha de moção de repúdio de deputados contra ela, Madonna e Pabllo Vittar

A cantora Anitta comentou, nas redes sociais, sobre a moção de repúdio aprovada contra ela pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados. Em reunião na última quarta-feira (25), o colegiado admitiu a moção contra a cantora carioca, Madonna e Pabllo Vittar pela performance no show "The Celebration Tour in Rio", realizado na Praia de Copacabana, no dia 4 de maio.

A moção de repúdio foi proposta pelo deputado Chris Tonietto (PL-RJ) por "vilipêndio à fé da maioria da população brasileira, e do conteúdo nocivo apresentado, de forte viés erótico".

Em uma sequência de stories compartilhados neste sábado (25), a cantora aparece debochando da deliberação, alegando estar "preocupadíssima". Ao final, ela ainda questiona se o colegiado não tem assuntos mais sérios para debater e diz para a comissão "fingir que está trabalhando".

"Hoje eu acordei arrasada, desolada, sem chão. Sabe por que? Tô muito mal, preocupadíssima, isso acabou comigo. Como eu vou viver daqui em diante? Cadê o propósito da vida? Acabou. Eu tô arrasada", ironizou a cantora mostrando uma notícia sobre a decisão ao fundo do vídeo.

"Agora a galera tá com tempo, né? Essa galera está com tempo. Eu fico impressionado com o tempo que essa galera tem para essas coisas. Ao invés de gastar esse tempo ajudando, já que é para famílias, as famílias do Rio Grande do Sul. Agora que o assunto não está mais bombando, não é mais a trend da internet, vai começar a cair as ajudas. Vamos dispor do nosso tempo para isso. Vai dispor do tempo para isso. Vai trabalhar, porque comitê é para trabalhar. Agora se for para resolver um negócio sério, não tem esse tempo, né? Demora, tudo demora. (...) Vai arrumar o que fazer, gente. Vai fingir que está trabalhando, sei lá", acrescentou a artista.