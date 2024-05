Grávida, Viih Tube fica de repouso após descolamento de placenta: 'Reuniões de casa'

A influenciadora Viih Tube, que está grávida do segundo filho, teve um descolamento de placenta e relatou, nessa segunda-feira (27), que a condição a obrigou a reduzir o ritmo de trabalho para se recuperar. Ela está atuando de casa e cancelou compromissos profissionais que teria pessoalmente.

A criadora de conteúdo revelou, na última sexta-feira (24), que descobriu o caso ao apresentar um sangramento intenso após uma virose, durante uma viagem a Porto de Galinhas, em Pernambuco.

"Estou fazendo todas as minhas reuniões de casa por conta do repouso. Estou no escritório da minha casa. É bom voltar, mesmo em repouso, para ocupar a mente", detalhou nessa segunda.

Viih Tube e o companheiro Eliezer revelaram o nome do segundo filho nesse sábado (25): Ravi. Juntos, eles já são pais de Lua, de 1 ano.

Descolamento da placenta

No fim da semana passada, a influenciadora detalhou o susto ao descobrir o sangramento durante uma reunião com um cliente.

"Fui ao banheiro, passei o papel e vi que era sangue. E era muito sangue. E aí vivi uma das piores sensações que já vivi na minha vida. Fico pensando nas mães que passam por isso e deve ser muito difícil. Foi muito difícil passar por aquilo. Lembro que minha mão tremia e pensava: 'Não é possível'", contou aos seguidores.

Ao identificar a condição, ela se dirigiu a uma maternidade, onde foi realizado um exame de ultrassom que confirmou que Ravi estava saudável e não corria risco, mas que a placenta havia se descolado.

Na hora que vi o coração pulsar, desabei, chorei muito. E aí, deu um alívio em mim, no Eli, em todo mundo. O bebê está bem, perfeito, saudável, e descobrimos que tive um descolamento de placenta." Viih Tube Influenciadora

Apesar de em alguns casos o descolamento de placenta poder representar um risco para a mãe e o bebê, o de Viih Tube, segundo ela, é de grau leve e exige, por enquanto, apenas repouso para evitar que a condição se agrave.

"O descolamento de placenta, dependendo do grau, torna uma gravidez até de risco, mas, comigo, foi um descolamento muito pequeno. Meu médico me explicou que tem mães que às vezes não fazem nada e descolam a placenta inteira, a metade, então, eu vou me frustrar tentando descobrir o que fiz. Meu descolamento foi só na beiradinha, mas, se eu me estressar, pode aumentar e se tornar uma gravidez mais difícil. Então, eu estou de repouso. Repouso total por 15 dias e não posso fazer algumas coisas."