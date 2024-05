Fernanda Paes Leme dá resposta afiada a Juliette e fãs apontam climão

A ex-BBB Juliette foi a última convidada do "Quem Não Pode Se Sacode", do canal GNT, apresentado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank. Internautas apontaram um "climão" quando cantora começou a questionar as regras de uma dinâmica do programa, pois Fernanda teria dado um "fora" em Juliette.

"Vocês estão deixando passar tudo", disse a campeã do BBB 21 ao comentar sobre a maneira como o quadro da atração era conduzido pelas apresentadoras.

"Deixa eu te contar uma coisa..."

Paes Leme, então, rebateu a fala da influenciadora. "Juliette, deixa eu te contar uma coisa rapidinho… Quando o programa for seu, você faz isso", disse a atriz.

A resposta "direta" foi notada pelos fãs de Juliette, que repercutiram o assunto nas redes sociais. "A Fernanda não tem paciência com os convidados", disse um usuário do Instagram. "Achei desnecessário", comentou outra.