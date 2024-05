Viih Tube e Eliezer revelam o nome do segundo filho

Viih Tube e Eliezer revelaram neste sábado (25) o nome do segundo filho do casal. Depois de Lua, a primogênita, eles serão pais de um menino. Viih publicou um video em suas redes sociais revelando que o bebê se chamará Ravi.

O casal estava acompanhado de Lua e os personagens de seu mais novo vídeo infantil. Eles colocaram vários balões com opções de nomes e foram estourando até ficar o nome escolhido. Entre as opções do video estavam Sol, Noah e Luan. Lua, de 1 ano, apareceu no vídeo usando uma blusa branca com sol bordado dourado.

A empresária e influenciadora já tinha dado dicas sobre o nome de seu segundo filho. Ela tinha avisado que teria uma relação com o nome da irmã, Lua, e com o céu. Mas, ela já tinha dito que não seria "Sol". Mas desde que eles revelaram, em live, o sexo do bebê os fãs já começaram a especular sobre qual seria o nome.

Legenda: Viih Tube e Eliezer vão ter o segundo filho. O casal fez uma live com chá revelação para descobrir o sexo do bebê Foto: Reprodução/ Instagram

Quando ainda não sabiam o sexo da filha, o casal contou em entrevista ao "Podcasts" que eles tinham uma lista com 20 nomes, tanto para menina, quanto para menino. Caso fosse menina, seria Lua (e se cumpriu). Se fosse menino, seria Noah. Na época, Eliezer ainda revelou que, se eles tivessem mais um filho, Viih realmente gostaria que ele se chamasse Sol.

Um dos nomes mais apontados pelos fãs da família era Ravi, que significa "Sol" ou "Raio de Sol".