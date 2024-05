Empresa criada por Eliezer e Viih Tube para Lua faturou R$ 17 milhões em 2023, diz ex-BBB

Os ex-BBBs Eliezer e Viih Tube criaram a Babytube, marca de produtos infantis, para a filha, Lua, de 1 ano. Em entrevista ao programa “CNN Lucro”, o ex-BBB revelou o valor que a empresa lucrou em 2023.

“Até dezembro do ano passado, a gente tinha faturado R$ 17 milhões”, afirmou. “A marca só nasce porque ela existe na nossa vida, porque tanto eu quanto a Viih não sabíamos nada sobre esse mundo da maternidade”, disse ainda Eli sobre a motivação de criar o negócio.

A festa de aniversário de Lua de 1 ano, que durou três dias em um resort em São Paulo, também foi uma estratégia de divulgação da Babytube, e que rendeu lucro para eles. “No período da festa, de sexta até quarta-feira, a Babytube tinha feito R$ 2 milhões”.

“Depois que a festa acabou, passei quase dez dias fazendo reunião com grandes empresários e grandes marcas querendo me pagar para fazer o licenciamento da marca. Ainda não recuperamos o investimento total da festa, mas o retorno com esse movimento vai ser muito maior”, completou o ex-BBB.

Eliezer e Viih Tube estão a espera do segundo filho, um menino. No domingo (12), eles fizeram uma live para transmitir o chá revelação do bebê.