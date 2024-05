Eduardo Sterblitch comenta desafeto com Marcos Chiesa, o Bola: 'Me odeia muito'

Durante o “Papo de Segunda”, programa do GNT, o ator Eduardo Sterblitch falou sobre o desafeto que tem com o humorista Marcos Chiesa, mais conhecido como Bola, com quem ele trabalhou no “Pânico na TV”.

“Um grande desafeto internacionalmente conhecido", brincou. "Ele me odeia muito, acho que, talvez, por causa desse meu outro desafeto. Eu fico muito chateado, mas deixa para lá, porque eu não vou ficar gastando minha energia vital com gente que me odeia”, lamentou Eduardo.

O ator ainda disse gostar muito de Bola, e tentou ligar para ele durante o programa. No entanto, o humorista não o atendeu e a tentativa de fazer as pazes, não funcionou.

Eduardo ainda falou sobre um ex-empresário que considerava um amigo e se tornou uma decepção, dentro do mesmo contexto. “Criou-se uma relação meio familiar, que virou um pai na minha cabeça, aí eu percebi que não era uma amizade, que era uma relação comum, profissional”.

Briga

Bola foi padrinho de casamento de Eduardo, e já chegou a dizer que o motivo de ter parado de falar com ele foram atitudes do ator após o fim do “Pânico”. "Mau-caráter. Paulinho [Serra] tinha me avisado", disse em entrevista ao podcast "Inteligência Ltda".

"Nunca mais [quero ver]. Ele pisou na bola, feio. Decepcionou muito. Não faço a menor questão de ver ele nunca mais na minha vida", declarou ainda Bola sobre Eduardo para o canal do YouTube “De Sola”.