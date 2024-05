Mariah Carey anuncia show único em São Paulo para setembro

A cantora Mariah Carey anunciou show em São Paulo para o dia 20 de setembro, no estádio Allianz Parque. A apresentação será a única fora do Rock in Rio, onde a artista estadunidense está no line-up para o dia 21 do mesmo mês.

As vendas começam no próximo dia 4 de junho, a partir das 10h, para clientes do banco Santander. Para o público geral, os ingressos ficam disponíveis no dia 6 de junho ao meio-dia.

Os valores variam entre R$ 170 e R$ 790. Confira:

Cadeira superior: R$ 170 meia, R$ 306 cliente Santander 10% e R$ 340 inteira

Pista: R$ 195 meia, R$ 351 cliente Santander 10% e R$ 390 inteira

Cadeira inferior: R$ 245 meia, R$ 441 cliente Santander 10% e R$ 490 inteira

Pista premium: R$ 395 meia, R$ 711 cliente Santander 10% e R$ 790 inteira

Mariah tem mais de 30 anos de carreira e coleciona um arsenal de hits número 1 nas paradas musicais, além de prêmios como grammys. Neste ano, a cantora foi homenageada com o Global Impact Award no Grammy, por seu impacto na indústria.

O show deve contar com sucessos como "Hero", "Heartbreaker", "Shake it Off" e "We Belong Together".

Serviço: