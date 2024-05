Mari Gonzalez publica foto com família de Pipo Marques pela primeira vez; confira registro

Mari Gonzalez surpreendeu os seguidores ao publicar, pela primeira vez, uma foto com Pipo Marques e sua família, na manhã desta terça-feira (28). A influenciadora está passando uma temporada com os familiares do suposto affair em Portugal, para acompanhar as apresentações do sogro, Bell Marques, no país.

Na publicação, feita no Instagram, Mari e Pipo aparecem sorridentes em um jantar. Ao lado deles, estão os pais do artista, Bell e Ana Marques, e o irmão dele, Rafa Marques, com a esposa, Patrícia Guerra. A postagem ainda conta com outros registros da ex-BBB aproveitando os dias em solo europeu.

Apesar de já terem aparecido juntos em diversos cliques, a influenciadora e o cantor ainda não assumiram oficialmente o romance, nem se pronunciaram sobre o status do relacionamento.

A relação entre os dois é especulada desde o ano passado, quando a internet foi tomada de boatos sobre o romance. Os rumores foram reforçados no mês passado, quando, segundo a revista Quem, os dois estiveram juntos no mesmo resort, em Alagoas.

Mari está solteira desde o fim do relacionamento com o ex-BBB Jonas Sulzbach, anunciado em outubro do ano passado.