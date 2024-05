Mariana Goldfarb assume namoro com empresário Rafael Kemp

A modelo Mariana Goldfarb surpreendeu seguidores ao revelar, nesse domingo (26), que está em um relacionamento sério. A influenciadora estava solteira desde abril do ano passado, quando anunciou o fim do casamento com o ator Cauã Reymond.

Questionada por usuários sobre sua vida amorosa, Mariana decidiu responder os seguidores publicando uma foto ao lado de Rafael Kemp. O registro atiçou a curiosidade dos fãs, mas a modelo não deu mais detalhes sobre a relação.

No mês passado, a influenciadora chegou a compartilhar uma publicação suspeita em story no Instagram, deixando claro que estava pronta para embarcar em um novo relacionamento. “Eu já tô a fim de me apaixonar loucamente mais uma vez”, afirmava a postagem.

QUEM É RAFAEL KEMP?

Formado em Economia pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec), Rafael Kemp tem 29 anos e é empresário, sendo conhecido por ser cofundador da Nannacay, marca de bolsas e acessórios criada pela mãe, Márcia Kemp. No empreendimento, ele ocupa o cargo de diretor de crescimento.

O empresário já apareceu na lista “Forbes Under 30”, da revista Forbes, que destaca as personalidades brasileiras mais influentes com menos de 30 anos.

Nas redes sociais, Rafael costuma compartilhar várias fotos em momentos de descontração, principalmente em praias ou piscinas.