Mari Gonzalez e Pipo Marques treinam juntos em meio a rumores de namoro

A ex-BBB e apresentadora Mari Gonzalez está em Portugal, acompanhando a família do cantor Bell Marques, que faz shows em solo europeu. Ela e Pipo Marques, filho de Bell, estão aparecendo em imagens compartilhadas pela família juntos, mas ainda não assumiram o romance publicamente.

Na manhã desta segunda-feira (27), Rafa Marques, irmão gêmeo de Pipo, mostrou que o suposto novo casal fez exercícios na academia do hotel que estão hospedados. Na foto aparecem Mari, Pipo, Rafa e sua esposa, a influenciadora Patrícia Guerra.

Em seguida, Rafa ainda mostrou que os quatro estão fazendo um passeio para conhecer a cidade de Porto. No domingo (26), Mari também postou uma foto com a família do suposto namorado. Ela aparece nos bastidores do palco de um show, também em Porto.

A apresentadora não assume um novo relacionamento desde o fim do relacionamento com o ex-BBB Jonas Sulzbach, em outubro do ano passado. Eles estavam noivos.