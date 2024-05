Simone Mendes completa 40 anos nesta sexta (24); escute as músicas da sertaneja mais tocadas no país

Nome icônico da música sertaneja, a cantora Simone Mendes completa 40 anos nesta sexta-feira (24). Para celebrar a data, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) fez um estudo que apontou as músicas interpretadas por ela que mais tocaram no Brasil nos últimos cinco anos.

O levantamento indicou que “Erro gostoso”, de autoria de Lucas Souza, Flavinho do Kadet, Felipe Marins, Gabriel Ângelo, Eliabe Quexin e Edson Garcia, foi a canção mais ouvida pelos brasileiros neste período.

A música ficou na primeira colocação do ranking, seguida por “Raspão” e “Regime fechado”, que completaram o top três.

Quantas músicas Simone Mendes já gravou?

Natural de Uibaí, no Interior da Bahia, Simone Mendes tem 15 obras musicais e 785 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva da música no Brasil. Neste ano, ela se prepara para um dos momentos mais importantes da carreira: cantar no festival Rock in Rio.

Mendes tem os seus direitos autorais de execução pública garantidos no país por fazer parte da gestão coletiva e manter o seu repertório atualizado. É desta forma que as suas canções podem ser identificadas e captadas pelo Ecad quando tocam publicamente em locais de frequência coletiva.

É importante destacar que os valores em direitos autorais só podem ser recolhidos e repassados para a artista quando as pessoas e empresas que utilizam a música fazem o pagamento referente ao licenciamento musical, que é garantido por lei (9.610/98).

Veja ranking das mais tocadas de Simone Mendes nos últimos cinco anos:

1. Erro gostoso



2. Raspão



4. Amoreco



5. Ta tum tum



6. Paga de solteiro feliz



7. Aperte o play



8. Rapariga não



9. Foi pá pum



10. 126 cabides



Dados: segmentos de execução pública de Rádio, Casa de Festas e Diversão e Sonorização Ambiental