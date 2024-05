Ingra Soares compartilha foto de filho com Zé Vaqueiro na UTI: 'eu te amo'

A influenciadora Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, compartilhou uma foto ao lado do pequeno Arthur, de 9 meses, que precisou retornar à UTI após sofrer uma parada cardíaca na última semana. Na publicação, a empresária aparece beijando a cabeça do filho caçula, que está deitado no leito hospitalar, recebendo cuidados médicos. Na legenda, ela fez uma reflexão sobre maternidade.

"Não há maior incentivo, estímulo ou fonte de força para lutar e viver do que um filho. Pelos filhos, somos capazes de fazer o que não faríamos para nós mesmos e muito mais. Eu te amo, meu filho", disse Ingra.

Arthur nasceu com a síndrome de Patau, uma doença genética rara que interfere, principalmente, no sistema nervoso, cardíaco e na formação dos lábios.

Na última terça-feira (21), Zé Vaqueiro havia atualizado os seguidores sobre o estado de saúde do bebê por meio das redes sociais. "Arthur está estável. Colheu vários exames e continua lutando com muita força. Obrigado por todas as mensagens e orações, do fundo do meu coração. Obrigado", escreveu o artista.

"Eu creio que Deus tem um proposto gigantesco e a gente só vai entender lá na frente", afirmou.

Síndrome de Patau

Arthur nasceu em julho do ano passado e logo foi diagnosticado com síndrome de Patau, uma malformação congênita, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13.

A síndrome de Patau é uma doença que causa problemas de má formação no rosto, nos membros e nos sistemas nervoso, cardíaco e urinário.

O bebê estava internado na UTI neonatal desde o seu nascimento, em julho de 2023. Ele havia recebido alta na última quinta-feira (16), mas acabou sofrendo a parada cardíaca um dia depois e retornou ao hospital.