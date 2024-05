Zé Vaqueiro atualiza estado de saúde do filho após parada cardíaca e agradece apoio dos fãs

O cantor Zé Vaqueiro falou sobre o estado de saúde do filho caçula Arthur, fruto do relacionamento com Ingra Soares, que sofreu uma parada cardíaca na última sexta-feira (17). Através das redes sociais, o artista informou que o bebê de 9 meses segue internado.

"Depois de 24 horas, ele teve uma parada cardíaca e teve que ser levado com urgência para o hospital e tá lá internado na UTI pediátrica", relatou.

"Mas eu creio que Deus tá no controle de tudo. Desde quando o Arthur nasceu, há nove meses, a gente vem vivendo momentos bem delicados na nossa vida, mas eu creio que Deus tá nos ensinado muita coisa", destacou.

Zé Vaqueiro agradeceu as orações e carinho dos fãs e afirmou que o filho é forte e guerreiro. "Eu creio que Deus tem um proposto gigantesco e a gente só vai entender lá na frente", afirmou.

O que tem Arthur?

Arthur nasceu em julho do ano passado e logo foi diagnosticado com síndrome de Patau, uma malformação congênita, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13.

A síndrome de Patau é uma doença que causa problemas de má formação no rosto, nos membros e nos sistemas nervoso, cardíaco e urinário.

O bebê estava internado na UTI neonatal desde o seu nascimento, em julho de 2023, e recebeu alta na última quinta-feira (16), mas acabou sofrendo a parada cadíaca um dia depois.

Causa, sintomas e diagnóstico Síndrome de Patau O que é trissomia do cromossomo 13 (Síndrome de Patau)? É uma malformação genética do sistema nervoso podendo ser identificada no pré-natal, quando o feto ainda está em formação. Como é feito o diagnóstico? A patologia pode ser diagnosticada ainda durante a gestação por meio dos exames de pré-natal. No exame de ultrassonografia podem ser percebidas alterações que levantam a possibilidade da doença. A partir daí, alguns exames devem ser solicitados para a confirmação da doença, sendo a amniocentese o principal deles. Quais são os sintomas da síndrome de Patau? Os sintomas da síndrome de Patau aparecem em forma de: atraso mental; má-formação nas orelhas, pés e olhos; microcefalia; mãos com dedos a mais; tamanho reduzido do queixo; problemas no coração; doenças renais Síndrome de Patau tem cura? A doença não tem cura, mas o cuidado das equipes médica e multidisciplinar durante toda a vida é fundamental para buscar alguma melhora na qualidade de vida do paciente.