Mari Gonzalez nega reconciliação com Jonas Sulzbach: 'Solteira'

A ex-BBB Mari Gonzalez negou, novamente, uma reconciliação com o ex-namorado Jonas Sulzbach. Rumores de que os dois teriam reatado a relação começaram após o modelo deixar alguns comentários em fotos publicadas por Mari em seu perfil no Instagram.

Em entrevista à revista Caras, a baiana revelou que está solteira e totalmente dedicada à vida profissional neste momento.

"Quando uma pessoa fica solteira, é natural mesmo nascer uma curiosidade em relação ao próximo relacionamento. Eu estou solteira. É isso o que eu tenho para dizer nesse momento. Até porque eu quero muito focar no meu momento profissional", disse ela, frustrando os fãs que estavam esperançosos com a possível volta do ex-casal.