Mari Gonzalez fala sobre relacionamento tóxico que viveu antes de Jonas Sulzbach: 'Sofri muito'

A ex-BBB Mari Gonzalez participou do programa “Na Piscina com Fê Paes Leme”, do GNT, e relatou que viveu um relacionamento tóxico antes do namoro com Jonas Sulzbach.

“Eu sofri muito! Era muito novinha, tinha uma relação que não foi muito legal, ele teve várias atitudes comigo que não foram legais", afirmou.

Mari ainda explicou que uma pessoa apaixonada não enxerga os problemas da relação. “Quando a gente está apaixonada parece que a gente coloca uma venda nos olhos e não adianta ninguém falar. A mãe avisa, as amigas avisam, mas não tem jeito. E nessa relação eu vivi várias situações que, realmente, foram um marco pra mim. Mas, por incrível que pareça, eu agradeço... Isso aí, eu não aceito mais, não”.

Mari Gonzalez atualmente está solteira, após o término com Jonas, com quem ficou junto por quase oito anos. Em entrevista recente, a influenciadora também afirmou que mantém atualmente uma boa relação com o ex.