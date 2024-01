Rodrigo Hilbert compartilha cliques raros com a filha caçula

O apresentador Rodrigo Hilbert compartilhou com os seguidores do Instagram, na quarta-feira (24), fotos raras ao lado da filha caçula, Maria Manoela, de 4 anos. Ele e a modelo Fernanda Lima também são pais dos gêmeos João e Francisco, de 15 anos.

Nas imagens postadas por Rodrigo, Maria Manoela aparece no ombro do artista, fazendo caretas. "Eu quero partilhar a vida boa com você", escreveu ele na legenda.

Nos comentários, os seguidores disseram que a criança se parece com a mãe. “É a carinha da mãezinha dela”, escreveu uma pessoa. “Mini Fernanda Lima”, postou mais uma seguidora.