Pai de Vanessa Lopes, do BBB 24, diz que filha está recebendo cuidados médicos em casa

Alisson Ramalho, pai de Vanessa Lopes, falou pela primeira vez sobre a desistência da filha do BBB 24. Em um vídeo publicado no Instagram nesta quinta-feira (25), ele afirma que a tiktoker está recebendo cuidados médicos.

"Quero informar a vocês que quando a Vanessa saiu do programa, ela veio diretamente pra nossa casa. Ela está com a família, com o médico dela e todos os profissionais que são muito importantes nesse momento, que demanda atenção e muito cuidado também", declarou.

Alisson ainda rebateu os boatos de que a filha teria brigado com a família após sair do reality show. "Quero tranquilizar vocês sobre as fake news que citam mentiras, dizendo entre atritos, brigas da Vanessa com a família dela. Ao contrário. Estamos todos muito bem, em família, e esse é um momento de muito acolhimento", destacou.

Vanessa Lopes apertou o botão de desistência do BBB 24 no dia 19 de janeiro e sumiu das redes sociais desde então. "Posteriormente, a Vanessa, se Deus quiser, estará aqui conosco, distribuindo seu sorriso, seu brilho e sua energia", acrescentou.