Lucas Pizane fala sobre Vanessa Lopes após tiktoker desistir do BBB 24: 'Buscando se cuidar'

O ex-BBB Pizane falou sobre o estado de saúde da ex-participante do reality Vanessa Lopes. Em entrevista ao portal da Quem, ele afirmou que a jovem tiktoker está bem.

"A Vanessa é uma grande querida e uma das pessoas mais especiais pra mim, durante o programa. Venho tendo contato com a família dela e, com certeza, ela está num lugar de acolhimento, buscando se cuidar e apresentar a melhor versão de si", declarou o baiano.

Veja também

Desde o dia 16 de janeiro, quando deixou a casa mais vigiada do Brasil, Pizane também tem assistido cenas da participação dele no reality. Ele destacou que se arrependeu de não ter se posicionado com mais veemência contra falas machistas de colegas.

"Me arrependo de não ter me posicionado perante o grupo, ao invés de ter me posicionado somente com o Nizam. Acredito que uma pauta tão importante como essa, transcende o jogo e se comunica com toda a nossa sociedade. Mas nunca é tarde para aprender e se corrigir", conta.

Ao mesmo tempo, o ex-BBB comemora as diversas mensagens e atenção do público por onde passa.

"Receber o carinho do público é muito gratificante! Sempre me surpreendo, principalmente, na minha cidade, quando vou aos locais que eu costumava frequentar e, agora, sou reconhecido. É muito legal", ressaltou Pizane.